Ungdom fortjener en skikkelig fin feiring etter 13 års skolegang, men det er ingen grunn til at festen skal være så hinsides dyr. Publisert: 21. desember 2023 kl. 21:10 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Det er opp til russen selv å bremse pengebruken. Samtidig er det bra at barne- og familieministeren har varslet et særlig tilsyn med dem som selger klær og utstyr til russen.

Russetida er blitt veldig kommersialisert, og mange starter forberedelsene allerede i første klasse på videregående skole. Dugnadsarbeid for å finansiere eventuell russebuss, russelåt, klær, russetreff og russetur til Syden må starte tidlig for at de skal komme i mål økonomisk til den storstilte feiringa. Noen steder begynner ungdommer å sette inn penger på russekonto månedlig allerede på ungdomsskolen. Totalt kan russetida koste 50 000 kroner for «full pakke» for én person. For andre mye mer, for andre mindre.

Det er bra at ungdommene selv må planlegge, organisere og jobbe for å få råd til feiringa. Samtidig er det aktører i den andre enden som tjener på kjøpepresset. Det er fullt lovlig å drive butikk på russetid, og ungdommene må bli mer kritiske til hvilke tilbud de velger å kjøpe. Men unge kan utvilsomt bli lette ofre for aggressiv og ulovlig markedsføring. Nå har regjeringen varslet festbrems på russefeiringa som de mener har sklidd helt ut. Et av tiltakene er å følge mer nøye med på hva russebransjen tilbyr. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har gitt Forbrukertilsynet i oppdrag å føre et særlig tilsyn med aktørene som selger biler, klær, utstyr og annet til russen. Det er bra. Det skal ikke være nødvendig at 17-åringer trenger advokathjelp for å løse dem fra ulovlige kontrakter med kommersielle aktører.

Kjøpepress forsterker også utenforskap. Inndeling i russegrupper er én ting, men kravet om å betale flere titusener for å være med, virker også ekskluderende. Å gå tilbake til en rimeligere og mer inkluderende russetid er ikke gjort over natta, men større bevissthet om prisnivået kan være et skritt på veien. Kommunene bør også legge mer til rette for fellesarenaer og møteplasser. Når ungdommene ikke har noe sted å være, er det ikke rart at de betaler i dyre dommer for arrangementer eller russebusser.