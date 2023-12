De siste dagene har NTNU-skandalen gått fra vondt til verre. Anne Borgs avgang som rektor ble etter hvert uunngåelig. Nå må styret kvitte seg med avtalen hun og NTNU inngikk med Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Publisert: 15. desember 2023 kl. 21:17 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

En kort oppsummering av bakgrunnen for Borgs avgang ser slik ut: NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge bestilte en rapport om kjernekraft fra Rystad Energy. Den konkluderte med at kjernekraft ikke er svaret på kraftbehovet i Norge de neste tiårene. Samme dag kom to NTNU-forskere, Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland, med en rapport som hadde motsatt konklusjon. I et intervju med Dagens Næringsliv ble de to sitert på at Rystad-rapporten var «kjøpt og betalt» og et «bestillingsverk».

Det likte Knut E. Sunde i Norsk Industri, den største landsforeningen i NHO, dårlig. Universitetsavisa avdekket SMS-er mellom han og Borg der Sunde blant annet skrev: «Nå ser vi frem til at dere går ut og kommenterer dette, ellers må vi etterlyse ledelsen». I stedet for å forsvare den akademiske ytringsfriheten, skrev Borg et leserinnlegg i DN der hun refset egne ansatte. Hun sendte til og med teksten sin til Sunde for gjennomlesning før hun sendte den til avisa. Borg tok også kontakt med Anniken Hauglie i NHO og presiserte at forskerne ikke uttalte seg på vegne av NTNU. «Vi følger opp,» lovet rektoren.

Inntrykket av et uheldig samrøre mellom NTNU og NHO ble ytterligere forsterket da Adresseavisen torsdag kunne fortelle om avtalen de to organisasjonene har inngått. Der står det blant annet at NHO og NTNU skal «utvikle felles budskap og gjennomføre koordinerte kommunikasjonstiltak i sammenheng med viktige politiske prosesser».

Det er helt greit at Norges største universitet og NHO utveksler kunnskap og snakker tett sammen for å sikre at studietilbudet også svarer på næringslivets behov. Men et avtalefestet samarbeid om budskap i ikke-definerte politiske prosesser bidrar til å så tvil om NTNUs uavhengighet. Derfor bør avtalen skrotes. Fort.