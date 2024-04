Publisert: 17. april 2024 kl. 08:30 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Dette innlegget handler ikke om politisk ståsted, matvarepreferanser, klima eller miljø. Det handler om din og dine etterkommeres trygghet og det handler om medmenneskelighet. Det handler om engasjement.

Du som spiser mat, nå trenger du å engasjere deg. Dersom du, barna dine og barnebarna dine skal være trygge på å ha tilgang på mat, må du engasjere deg.

Du har kanskje sett bønder som demonstrerer i forskjellige EU-land? Norske bønder kunne også ha gjort det. Burde kanskje gjort det.

Marit Anna og Eirik Morken på gården i Leksdalen. Foto: Anders Vinje / IH

Vet du hva som er det hyppigste argumentet jeg har hørt, for at vi ikke skal ty til slike demonstrasjoner? Forbrukeren: Du som spiser mat.

Norske bønder har så mye respekt for den norske forbrukeren, at vi ikke vil demonstrere på en måte som går utover nettopp forbrukeren.

Det stormer i norsk landbruk. Denne stormen må spre seg, og det fort. Den må spre seg til alle som spiser mat. For stormen handler knapt om økonomien i landbruket og inntekta til bøndene.

Det handler om din, dine etterkommeres og min matsikkerhet. Det handler om beredskap. Det handler om trygghet.

Jo da, litt handler det også om inntektsmulighetene i landbruket. For det blir ikke mat, om ingen produserer den. Og det er ikke mange igjen som vil produsere mat, uten å selv kunne forsørge sin egen familie, utvikle seg og møte nye krav til kvalitet i alle ledd.

Se på dette som næringskomiteen ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Venstre vedtok forrige uke, og tygg på det:

Bondens årsverk skal ha 145 timer mer enn andre årsverk.

Bondens inntekt skal justeres opp med 20 prosent før den sammenlignes med andres lønn, for å ta høyde for at ikke alle bønder optimaliserer inntektsmulighetene sine.

Egenkapital investert i jord og andre ikke-nedskrivbare eiendeler, skal ikke ha noen avkastning i totalkalkylen.

Egenkapital investert i bygninger og maskiner, skal gis en avsetning som holder tritt med prisstigningen.

Har du tygget på det litt nå? Ble du mett? Nei, du ble nok ikke det. Ingen blir mett av tomme løfter og lureri. Ingen blir mette om bøndene resignerer. Det er nok lureri nå.

Du skal vite det, du som spiser mat, at det er ikke bare bøndene som blir lurt. Du blir også lurt.

For det er ikke nødvendigvis bare å trylle frem ny mat den dagen den siste bonden legger ned. Kan vi nå slå oss sammen? Du som spiser mat, og vi som produserer den, og fortelle politikerne at nok er nok!

Vi kan ikke godta at en hel yrkesgruppe skal jobbe mer for mindre, fordi noen kanskje har et hypotetisk potensial til å tjene mer. Og det på bekostning av din og min matsikkerhet! Det er jo helt latterlig!

Du som spiser mat. Engasjer deg! Fortell politikerne at du krever trygg og forutsigbar tilgang til mat. Fortell at du ikke lar deg lure. Fortell at du ikke godtar at mange av de som produserer mat lever under fattigdomsgrensen.

Krev rettferd. Krev trygghet. Krev matsikkerhet. Krev det nå!

En versjon av denne teksten ble først publisert på Facebook.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!