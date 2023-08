Emilie Enger Mehl (Sp) har rett i at folkevalgte, ikke politimestrene, bestemmer organiseringen av norsk politi. Justisministerens problem er at regjeringens avgjørelse om å åpne 20 nye politistasjoner er dårlig, både faglig og politisk. Norge trenger et bedre politi, ikke flere politikontor.

Publisert: 22. august 2023 kl. 22:47 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.