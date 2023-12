Å ta en kaffe sammen og snakke om brannsikkerhet, kan hindre nye fatale husbranner blant mennesker som bor alene. Publisert: 22. desember 2023 kl. 21:33 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

På tre uker har fem personer mistet livet i branner i Trøndelag. Det er like mange omkomne som de siste tre årene til sammen og en trist opptakt til julefeiringen. Felles for de omkomne denne førjulsvinteren er at de bodde alene. Enslige er overrepresentert i brannstatistikker, men pårørende, naboer og venner kan bidra med å forebygge lignende ulykker.

Fra 20. november til og med 12. desember var det fem dødsbranner ulike steder i fylket. To av dem var i Trondheim. De tre andre var i Malvik, Oppdal og Mosvik. Brannårsakene er foreløpig ikke kjent. De tragiske ulykkene er en påminner om at desember og januar er «verstingmåneder» når det gjelder husbrann. Noen svært alvorlige, noen mindre alvorlige.

Til Adresseavisen denne helga forteller trebarnsmora Sissel Vang i Sparbu om den dramatiske natta i oktober da hun måtte redde de tre tenåringsbarna ut av den brennende trønderlåna de bor i. I Stjørdal må Ina-Ristin Danielsen Gundersen og de fire barna hennes bo på hotell etter at huset deres er ubeboelig etter ulmebrann rett før jul. Fredrik og Frida Kolstø i Malvik måtte sist helg komme seg ut av huset i full fart da røykvarslerne begynte å ule på grunn av brann i kjelleren. Ekteparet har en klar anbefaling til folk: – Sjekk om røykvarslerne fungerer og finn ut hvor du oppbevarer brannslukningsapparatet. For å sikre at pulverapparatet fungerer, bør det vendes et par ganger i året for å unngå klumper i bunnen. Levende lys er svært ofte årsaken til brann i mørketida. Overbelastning på el-nettverket er en annen.

Tre av fire nordmenn som omkommer i brann, tilhører en risikoutsatt gruppe. Eldre, personer med rusproblemer, psykiske eller fysiske utfordringer er i denne gruppa. Helse- og velferdsetaten jobber med å forebygge brann i disse hjemmene. Vi som privatpersoner kan også bidra. Har vi en slektning, nabo eller venn som vi vet er utsatt og bor alene, kan et besøk der vi er ekstra oppmerksomme på brannsikkerheten være avgjørende. Jul og nyttår kan være en brannfarlig sesong. Hvis vi har omtanke for hverandre, kan høytiden og vinteren bli litt tryggere for flere.

Vi ønsker våre lesere ei god jul!