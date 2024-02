Det virker urimelig at et par hundre ambulansearbeidere med nok erfaring og utdanning må ta bachelorgrad for å bli godkjente paramedisinere. Publisert: 23. februar 2024 kl. 22:23 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Ei stor gruppe ambulansearbeidere faller utenfor en overgangsordning som sikrer dem autorisasjon som paramedisinere. De må ta en bachelorgrad for å få den ettertraktede godkjenningen. Overgangsordningen bør justeres. For det virker urimelig og overdrevent byråkratisk at erfarne og kvalifiserte fagfolk skal gå tre år på universitetet i stedet for å jobbe i et helsevesen som skriker etter arbeidskraft.

Paramedisinere er ei ny gruppe helsepersonell, og fra 1. mai 2022 ble paramedisinere omfattet av autorisasjonsordningen i helsepersonelloven. Innføringen førte til at det oppsto et skille mellom dem med bachelorgrad og ambulansearbeidere og sykepleiere med yrkeserfaring og annen paramedisinsk utdanning. På grunn av skillet foreslår Helse- og omsorgsdepartementet en overgangsordning som sikrer den sistnevnte gruppa rett til en slik autorisasjon. Men skal det gå i boks, må du ha oppfylt kriteriene før 1. mai 2022. Det betyr at svært mange paramedic-studenter faller utenfor. Fagbladet Ambulanseforum anslår at cirka 200 ambulansefolk som tar videreutdanning, havner i denne skvisen.

Ambulansearbeider Ida Eide Arntzen i Trondheim er en av dem som havner mellom to stoler. Til Adresseavisen forteller hun at hun snart er i mål med en videreutdanning i paramedisin ved NTNU. Hun har fagbrev og åtte års erfaring i jobben. Til våren tar Arntzen eksamen og hadde sett for seg at hun da blir autorisert paramedisiner. Sjokket var stort da hun oppdaget at hun og flere kolleger faller utenfor. Autorisasjonen gir anseelse og er viktig både for lønn og jobbmuligheter. For en ambulansearbeider med autorisasjon kan det bety 100 000 kroner mer i årslønn. Skuffelsen og frustrasjonen er til å forstå.

Forslaget er nå ute på høring. Det betyr at det er rom for å forbedre innretningen. Paramedisinere og ambulansearbeidere gjør akkurat den samme jobben. Det virker rart og lite hensiktsmessig at en fagperson med årelang erfaring og tilfredsstillende kompetanse skal begynne på en treårig grunnutdanning. Det er også bortkastede ressurser i ei tid der det generelt er mangel på kvalifisert helsepersonell.