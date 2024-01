Det er et godt tiltak å la fotgjengere og syklister få mer plass i gatene. Publisert: 22. januar 2024 kl. 20:56 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Trondheim kommune ruller ut et prøveprosjekt med flere fortau i ulike boligstrøk i byen. Det er snakk om «gravefrie fortau» som verken krever mye tid eller penger å sette i stand. Prosjektet er veldig bra. Fotgjengere får mer plass, og det oppleves tryggere for barn å gå til skolen. At kommunen sparer penger, er en fin bonus.

– Vi vil lage traseer der gående og syklende kan ferdes uforstyrret, sier Bjørn Grimsmo i kommunen til Adresseavisen. Han er prosjektleder for et prøveprosjekt som kan gi en rekke nye fortau i byen. Men i stedet for å bygge nye fortau, som krever mange år med planlegging og som er svært kostbart, skal det settes opp fysiske skiller i gata. Ved hjelp av granittpullerter eller blomsterkasser blir myke trafikanter skilt fra biltrafikken. Foreløpig skal opplegget prøves ut i fem gater. Veier på Hallset, Heimdal, Charlottenlund, Utleira og Berg skal være aktuelle. Omleggingen betyr at bilister må finne seg i mindre plass, lavere fartsgrense, enveiskjøringer og omveier. Det er en klok prioritering. Når målet er at biltrafikken skal ned og at flere skal gå eller sykle, må det legges bedre til rette for myke trafikanter. I et folkehelseperspektiv er det bra at barn og ungdom går eller sykler til skolen, men da må skoleveien være trygg.

Offisiell ulykkesstatistikk viser at det er mange færre fotgjengere og syklister som blir påkjørt og skadet i trafikken i dag enn for 20 år siden. I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (2021) avdekker derimot helsedata flere skader der bil ikke er involvert. Fotgjengere sklir på glatta, snubler i kantstein og trikkeskinner eller blir påkjørt av syklister. Restriksjoner for bilkjøring som gjør at flere går og sykler, kan føre til flere slike ulykker. «Sømløse» og romslige gåsoner kan i så måte virke forebyggende. Skal fortau fungere, uansett om de er «gravefrie» eller tradisjonelle, er det likevel avgjørende at de driftes skikkelig. Det kan være fortau så mye det bare vil, men fotgjengere blir tvunget til å velge bilveien når gangsonen verken er brøytet eller strødd. Det er bra at prøveprosjektet skal evalueres etter et år. Syklister i samme sone som fotgjengere kan også skape problemer. Så det er viktig at fotgjengerne skjermes og får mer og tryggere plass langs veiene.