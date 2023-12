Enkelte saker er så viktige for det store fellesskapet at vi trenger nasjonale regler. Vern av myr er en slik sak. Publisert: 5. desember 2023 kl. 22:43 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Miljødirektoratet foreslår et nasjonalt forbud mot nedbygging av myr. Forslaget er godt, for myrene lagrer store mengder klimagasser. Når de blir ødelagt, slippes gassen ut i atmosfæren. Myrene tar også opp i seg en del av de klimagassene vi slipper ut i dag og i framtida. I tillegg lever flere hundre truede arter i myrområder.

Miljødirektoratet foreslår at det i enkelte tilfeller kan gjøres unntak fra forbudet. Å bygge på myr kan bli akseptert når det er tvingende nødvendig.

Vi har allerede et forbud mot nydyrking på myr og trenger også et forbud mot veier og bygninger i slike områder. Vi er riktignok tilhengere av lokalt selvstyre. De folkevalgte omkring i kommunene har som regel størst forståelse for hvilken politikk som er best for lokalsamfunnet.

En del saker som blir avgjort i kommunestyrene, har likevel betydning langt utenfor kommunen.

Hvis en rekke lokalsamfunn godtar at det blir bygget på myr, vil samlet sett store myrområder bli ødelagt. Det er svært uheldig for de norske klimautslippene.

Samtidig med at det kan bli forbudt å bygge på myr, diskuterer politikerne i Trondheim hvor og hvordan byen skal vokse. De blågrønne partiene vil verne hele Tillermarka, men de vil samtidig ha mye mer plass til næringsareal.

Derfor har de bedt kommunedirektøren se på muligheten for at næringslivet kan bygge langs den nye traseen for fylkesvei 704 fra Tanem og sørover mot Vassfjellet. Kommunedirektøren svarer at dette arealet «har områder med myr, som har store naturverdier og karbonlagre».

Problemene med plass til næringslivet i Trondheim viser hvilke dilemmaer som kan oppstå. Et forbud mot å bygge på myr vil gjøre det vanskeligere å planlegge veksten i mange kommuner. Men vi lever i ei tid med klima- og naturkrise. Det betyr at strengt vern av myr og annen natur ikke er til å unngå.