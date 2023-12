Publisert: 12. desember 2023 kl. 13:49 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Helt siden fraværsgrensa ble innført høsten 2016, så har skulking gått ned. Elever møter opp til timene sine for å holde fraværet nede. Det høres kanskje positivt ut? Men bak dette systemet ligger også en del stress.

Bare ti prosent fravær per fag er tillatt. Det vil si at om du har to skoletimer geografi i uken så er det nok å være borte fra disse timene to ganger. Da er grensa passert.

Ved kryssing av grensa kan du ikke få vurdering i faget. Det er mulig å få utvidet grensa til 15 prosent, dersom man søker og får innvilget en avtale hos rektoren ved skolen.

Mange elever legger mer press på seg selv når det kommer til fravær. De drar på skolen selv om de er syke, også når det er riktig ille, for å slippe fravær.

For å få gyldig fravær må du ha et skriv på at du er fritatt timene du er borte. Et eksempel er legeerklæring. Mange bruker også legeerklæring når de er syke, men det koster penger.

Mange elever har uttalt at de føler seg mer presset av fraværsgrensen, enn skolegangen – og at bekymringen over fraværet hindrer dem i å utvikle seg selv.

Om du skal på et idrettsarrangement så er det ikke gyldig fravær med mindre du deltar på et nasjonalt nivå. Det kan kanskje lages en avtale med skolen, men i utgangspunktet teller det som fravær.

Fraværsgrensen demotiverer også de som allerede sliter på skolen. Det økte stresset for å fullføre videregående bryter ned enkelte. Noen ender med å droppe ut av skolen fullstendig.

I et innlegg i Aftenposten skriver eleven Anniken Willman at vi går på skolen for å lære, utfordres og gjøres klar for voksenlivet og ikke bare for fraværets skyld. At fraværet får elever til å føle seg straffet. Hun nevner også at elever ikke får lære seg å ta ansvar for egen læring siden fraværet tvinger dem uansett. Det er vi helt enige i.

Fraværsgrensen er en hindring for mange, selv om det kan være positivt for skolen.

