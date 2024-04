Publisert: 28. april 2024 kl. 08:06 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Påtroppende leder av Elevorganisasjonen i Trøndelag, Jon Peder Nyeng, er på ville veier når han i Adresseavisen 25. april skriver at «dagens eksamensordning har ingen sammenhenger i arbeidslivet». Jeg er tvert imot sikker på at også fremtidens arbeidsliv stort sett vil tilhøre de kunnskapsrike arbeidstakerne som på grunnlag av egen lærdom og innsikt evner å tenke strategisk og klokt.

De som begynner å flakke med blikket, og forblir tause inntil en KI-generator har sagt sitt, blir en taper i fremtidens arbeidsliv. Å lære noe utenat er strevsomt og tidkrevende. Da er det forførende å lene seg tilbake og si «slapp av, KI ordner det».

Om Elevorganisasjonen vil det beste for sine medlemmer, må Nyeng oppfordre de som er med til å ta tak i egen læring og utdanning. Han bør holde seg for god til å forsvare intellektuell latskap under dekke av at «verden endrer seg».

