Denne bilen hadde 5,1 tonn for mye i lasten

Denne lastebilen hadde 5,1 tonn for mye i lasten

Saken oppdateres.

20 450 kroner måtte denne bileieren ut med.

Det var i en kontroll på Hitra og Frøya at bilen på bildet ble veid og det viste seg at han kjørte med 5,1 tonn overlast. Boten for det er 20 450 kroner.

- Bøtesatsen er 450 kroner per 100 kilo overlast. Da regner man ikke med det første tonnet, sier Jan Ivar Moen som er fagleder for utekontroll i Statens vegvesen Trøndelag.

- 5,1 tonn for mye – er det mye?

- Ja, det er mye. Det er farlig for øvrig trafikk, det sliter på kjøretøy og veier og det utgjør et konkurransefortrinn sammenlignet med dem som holder seg innenfor loven. Derfor er det viktig å avdekke slikt, sier Moen.

Kontrollen avdekket også andre forhold. Én fører hadde ikke førerkort.

- Det viste seg at vedkommende hadde fått inndratt førerkortet i hjemlandet. Bilen han kjørte ble også avskiltet fordi det forelå begjæring om avregistrering. Saken er anmeldt til politiet, opplyser Moen.

Det stanset ikke der. En tredje sjåfør stakk rett og slett av, da han ble vinket inn til kontroll.

- Vi tok registreringsnummeret og saken er overlatt til politiet. Som regel er det noe de vil skjule når de stikker av på den måten. De har plikt til å stanse, og normalt sett vil det bli en reaksjon fra politiets side, sier Moen.