Fiskeriminister Per Sandberg fortsatt justisminister

Saken oppdateres.

Det bekrefter kilder overfor Adresseavisen nå i formiddag.

Statsminister Erna Solberg og resten av regjeringen sitter nå i statsråd på slottet.

I bunken av saker ligger det ingen endringer eller nyutnevnelser i kollegiet, får Adresseavisen bekreftet.

- Er kandidat

Fiskeriminister Per Sandberg ble denne uken også utnevnt til justisminister. Det ligger i kortene at han ikke kan ha denne dobbeltrollen særlig lenge.

Onsdag bekreftet Sandberg overfor Adresseavisen at han er kandidat og ønsket i jobben som ny, fast justisminister, men at han fortsatt tenker på saken.

- Ikke lett

Sandberg fortalte Adresseavisen onsdag at han ikke synes det er en lett beslutning.

Denne uken har statsminister Erna Solberg blitt spurt om hans gamle sak fra 1997, der han fikk en bot på 3000 kroner i en voldssak.

- Dette er sammensatt. Folk tilgir, men glemmer ikke. Jeg kan ikke stå og se på at statsministeren må stå å besvare spørsmål om mine uttalelser og mine handlinger for 20 år siden, sa Sandberg – og la til at hensynet til trykket mot familien også var en vurdering.

Politisk Kvarter på NRK fredag morgen sa Sandberg at han er vant til at den gamle saken blir hentet frem, men at den ikke vil hindre ham i å gjøre en god jobb som justisminuster.

– Jeg tror ikke en slåsskamp på et nachspiel i 1996 vil hindre meg i å gjøre gode vurderinger som justisminister, sa Sandberg.

Han sier han nå er vant til at saken dukker opp gang på gang.

– Jeg er vant til det, det dukker opp med jevne mellomrom, så det må man bare akseptere.

Han la til at det også var irriterende, særlig for barna som leser om episoden på nettet.

– Men det må jeg leve med. Det er andre ting jeg angrer mye mer på enn denne slåsskampen fra 1996.

58-åringen fra Skogn i Nord-Trøndelag, er i dag bosatt på Senja i Troms. Han ble første gang innvalgt på Stortinget i 1997 og har vært nestleder i Frp siden 2006. Han ble utnevnt til fiskeriminister i 2015.