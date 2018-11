I dag kan vi få vite hva som skjedde om bord i KNM Helge Ingstad

Innstilte ferjeavganger over Trondheimsfjorden

Saken oppdateres.

I dag klokken 14 legger Havarikommisjonen frem en foreløpig rapport om ulykken der fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte natt til 8. november utenfor Bergen.

Tankbåten fikk en liten bulk i baugen. Fregatten KNM Helge Ingstad fikk revet opp 45 meter av skutesiden, mistet styringen og ble satt på grunn fjæresteinene like nord for den store oljeterminalen på Sture.

Mannskapet på 137 måtte evakuere under svært dramatiske omstendigheter.

Bergingsarbeidet ble onsdag stanset på grunn av uvær. Det meste av prestisjefregatten til over fire milliarder kroner må etter alt å dømme ansees som tapt.

LES MER: Forsvarsministeren mistet båt til fire milliarder, kritisk til mediene

Stort informasjonsbehov

Havarikommisjonen har tidligere varslet at det kunne ta ett år før den kom med sin rapport.

Men i ettermiddag legger likevel kommisjonen et «grovt, foreløpig hendelsesforløp for ulykken» og «informasjon som er innhentet i den innledende fasen av undersøkelsen» på bordet.

– Det er hensynet til storsamfunnets behov for informasjon som gjør at vi går ut nå, sier direktør William Bertheussen til Aftenposten.

Han sier at det ikke nødvendigvis vil gå et helt år før endelig rapport foreligger.

Mange spørsmål

Havarikommisjonen og politiet har nå avhørt og snakket med alle involverte. De som førte fregatten, tankskipet og losbåtene - og operatørene på trafikksentralen.

Kommunikasjonsdata og lydlogger er samlet og systematisert.

Det inkluderer trolig en VDR-vessel data recorder fra fregatten, som fanger opp all kommunikasjonen her.

– Vi har fått tilgang til alt og mer til. Nå handler det om å få analysert det vi har samlet inn, sier Bertheussen.

Et springende punkt for allmennheten vil være hvorvidt den publiserte lydloggen egentlig gir et komplett bilde av kommunikasjonen mellom skipene ulykkesnatten.

Forvirring ombord?

Lydloggen er fra trafikksentralen på Fedje (VTS), og gir et forvirrende og usammenhengende inntrykk av kommunikasjonen mellom båtene og sentralen.

Så langt har Forsvaret bekreftet at det ble drevet navigasjonsøvelse da fregatten var på vei sørover, og at skipets AIS (radar-signatur - antikollisjonssystem) var skrudd av. Begge deler er vanlig.

Politiet har så langt bekreftet at det var seks nordmenn og en amerikaner på broen da ulykken skjedde.

Fem personer inngår i standardbesetningen på en fregatten; vaktsjef, assisterende vaktsjef, navigatør og to utkikkere.

Det amerikanske marinebefalet var på utveksling, og ifølge DN ble det drevet vaktsjefopplæring ulykkesnatten.

Forvirring i leden?

På lydloggen oppfordrer tanksipet Sola TS KNM Ingstad flere ganger til å endre kurs. Det skal også ha blitt brukt manuelt signallys mot fregatten.

Men også tankskipet kan ha gjort en manøver som bidro til forvirring i leden.

Båtene skal normalt passere hverandre babord mot babord - som normalt vil gi mulighet til å ta hard styrbord for å unngå kollisjon. Men båtene rente i hverandre på styrbord side.