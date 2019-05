Saken oppdateres.

- Alarmklokkene må ringe i regjeringen, den nye FN rapporten viser at vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag. Dette gjelder ikke bare internasjonalt. Naturen i Norge er også under sterkt press. Hver femte plante og dyreart vi har, er på lista som utrydningstruet, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

- Det har aldri vært lettere å få tillatelse til å ødelegge natur enn under denne regjeringen. Nylig ble det gitt tillatelse til hyttebygging i et viktig villreinområde i Eidfjord kommune. Det er pengemakta som rår, og da taper naturen, sier Haltbrekken.

LES OGSÅ: Tidenes største rapport om naturens tilstand

- Krever økt politisk vilje

- Vi må snu skuta nå, før det er for sent. Når vi ødelegger miljøet, ødelegger vi for oss selv. Derfor er det viktig at all politikk blir grønnere. MDG satser helhjertet på å stanse klimautslipp. En naturlig konsekvens av å jobbe for dette, er også et grønnere nærmiljø der du bor, med ren fjord og ren luft for alle i hele Trøndelag, sier gruppeleder for Trøndelag MDG Tommy Reinås.

– FNs naturpanel skriver at det er fullt mulig å restaurere ødelagt natur, men at det aller viktigste tiltaket er å slutte å ødelegge det som fortsatt finnes. Dette krever imidlertid økt politisk vilje, og en helt annen prioriteringsvilje for å bevare den naturen som er igjen, sier Reinås.