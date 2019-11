Én person sendt til legevakt etter kollisjon

Kjølig mottagelse for «Frost 2»

Saken oppdateres.

To biler skal ha kollidert på fylkesvei 700 like sør for Svorkmo, ifølge Statens vegvesen. Vegvesenet fikk melding om ulykken klokken 14.27.

Ifølge trafikkoperatør Erlend Nilsen i Vegtrafikksentralen skal kollisjonen ha skjedd i en skarp sving.

Operasjonsleder Trond Volden forteller at patruljen har avsluttet på stedet.

- Det var tre personer som var involvert i ulykken. Én klagde på smerter og ble sendt til legevakt, sier Volden.

Ifølge patruljen på stedet var det svært glatt på stedet.

Begge bilene hadde behov for berging, og ble tatt med like før klokken 15.30 fredag ettermiddag. Veien er med andre ord åpen igjen.

