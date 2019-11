Medier: Sondland retter anklager mot Trump

Her skal Nye Veier bygge firefelts motorvei rett gjennom et gårdsbruk

Emilia Clarke sier hun er blitt presset til nakenscener etter «Game of Thrones»

Hvordan ble et land av polfarere og skikonger så stakkarslig?

Her står metrobussen bom fast på Byåsen

Krysser fingrene for videre drift i Trondheim-butikk etter konkurs

To ulver skutt fra helikopter i Rendalen

Saken oppdateres.

Dette vil Sondland si under en høring i Representantenes hus onsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP og TV-stasjonen CNN. De har fått tilgang til EU-ambassadørens ferdigskrevne åpningsinnlegg under høringen.

Sondland kommer også til å si at Trump avventet et mulig møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et forsøk på å oppnå en gjenytelse – også omtalt som «quid pro quo».

LES OGSÅ: - Trumps mål var å etterforske Biden

I tillegg vil Sondland hevde at han fulgte ordrer fra Trump i Ukraina-saken, som er bakgrunnen for at Demokratene i Representantenes hus vurderer riksrett mot presidenten.

- Trump krevde at vi jobbet med Giuliani

I en tidlig oppsummering understreket Sondland at presidenten instruerte ham om å jobbe med presidentens personlige advokat Rudy Guiliani i Ukraina-saker:

- Vi ville egentlig ikke jobbe med Giuliani, men vi måtte forholde oss til de kortene vi fikk utdelt av presidenten. Vi gjorde det presidenten sa. Hadde jeg visst hvem Giuliani samarbeidet med, ville jeg ikke gjort det, uttalte Sondland.

- Jeg fulgte presidentens ordre og jobbet med Giuliani og var bekymret for at midlene til sikkerhet ble holdt igjen i påvente av etterforskning. Presidentens personlige advokat burde ikke ledet arbeidet med utenrikspolitikken ovenfor Ukraina, slo han fast.

- Mange i komiteen har lurt på om det var «quid pro quo»?». Med tanke på å få et møte i Det Hvite Hus, er svaret ja, uttalte Sondland, refrert i Washington Post.