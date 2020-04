NTNU avlyser all undervisning på campus resten av semesteret

Fare for store snøskred i Oppdal - kan treffe veier og bebyggelse

Saken oppdateres.

NTNU la onsdag ut en melding på sine hjemmesider om at all undervisning resten av vårsemesteret skal foregå digitalt, som et smitteverntiltak på grunn av koronapandemien.

Samtidig melder universitetet at alle arrangementer, konferanser og ulike samlinger med fysisk oppmøte også avlyst ut semesteret.

Campusene holder stengt

Kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv sier til Adresseavisen at dette også betyr at NTNUs campuser vil fortsette å holde stengt resten av våren.

- Men selv om campusene er stengt, er det enkelte virksomhetskritiske aktiviteter som går. For eksempel en del laboratoriearbeid. Det gjøres også nå, sier Røv.

Det var NTNU-rektor Anne Borg som besluttet å fatte tiltaket mandag.