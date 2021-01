Her er de nye tiltakene i Stjørdal

Vi er bekymret for en stor utbygging i et sårbart område

Saken oppdateres.

Lørdag klokka 12 holdt ordfører Ivar Vigdenes, kommunedirektør Tor Jakob Reitan og kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen pressekonferanse om smittesituasjonen og de nye tiltakene som vil gjelde fra 1. februar i Stjørdal kommune.

- I romjula opplevde Stjørdal kommune et av de største smitteutbruddene i Norge, men nå kan vi slå fast at utbruddet er slått ned, åpner Vigdenes pressekonferansen med.

Han sier videre at det ikke er ønskelig å få det muterte britiske viruset inn i kommunen, og at det er en bekymring.

- På den ene siden letter vi på tiltakene innenfor kommunen til å nærme seg det nasjonale minstenivået, mens vi samtidig er veldig tydelig på at trafikk til og fra områder med den påviste virusvarianten må begrenses til det aller nødvendigste. Vi må søke og unngå import av den muterte virusvarianten, sier Vigdenes.

LES OGSÅ: Britisk mutert virus påvist i Trondheim

Tester ikke innenlandsreisende

Kommunen anbefaler på generelt grunnlag at man unngår reiser ut av kommunen som medfører nærkontakt med andre, og anmoder sterkt om at reiser til områder med utbrudd av mutert virus unngås. Det samme gjelder for besøk. Samtidig avsluttes testingen av reisende som kommer via Værnes fra disse områdene.

- Vi fortsetter testingen av innkomne fra utland. Når det gjelder testing innland fra Gardermoen og Sandefjord, så avslutter vi dette fra og med i morgen søndag 31. januar, sier Vigdenes.

Testing av innkomne fra utland til Værnes fortsettes. Stjørdal kommune har et ansvar for denne testingen på vegne av hele regionen.

Slutt på skjenkestopp

Skjenkestopp klokka 22.00 opphører.

- Vi foreslår overfor formannskapet å la forskriften om skjenkestopp gå ut og ikke fornyes etter i morgen. Dette betyr at vi legger oss på nasjonalt fastsatt skjenkestopp klokka 24.00, sier Vigdenes.

I den sammenheng foreslår de å innføre navneregistrering på spisestedene, for å styrke mulighetene for smittesporing.

Idrettshaller åpnes

Idrettshaller åpnes for organisert aktivitet for barn og unge i gult nivå, noe som betyr uten publikum og med tiltak som tidligere.

Svømmehallene åpnes for offentlig bading, men det vil være krav til antall badegjester og besøksregistrering.

Det åpnes ikke for aktiviteter som trening, kor, korps og lignende innendørs for voksne over 20 år.

Forskriften om munnbind foreslås forlenget.

Dette er tiltakene

Forskrift om navneregistrering på spisesteder i den hensikt å styrke mulighetene for å spore smitte innføres

Munnbindpåbudet videreføres til 17. februar

Oppfordrer til begrenset reising ut av egen kommune som medfører nærkontakt med andre

Anmoder sterkt om at reiser til områder med mutert virus unngås, at man ikke mottar unødvendig besøk fra disse områdene, og at man holder ekstra stor avstand til personer fra disse områdene om reise/mottak av besøk allikevel ikke kan unngås

Skoler, barnehager og institusjoner/ bosenter fortsetter på gult nivå, og kommunen oppfordrer sterkt til at alle laster ned smittestopp-appen.

De nye retningslinjene trår i kraft førstkommende mandag. Senere lørdag møtes formannskapet for å vedta den nye forskriften som vil gjelde frem til 17. februar.

LES OGSÅ: Regjeringen viderefører smittetiltak og strammer inn innreiseregler