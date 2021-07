Åtte nye smittede i Trondheim

Banken krevde eldre mann for hundretusener i erstatning. Selv snublet de på ett punkt: – Avgjørende

Saken oppdateres.

«Åtte nye smittede torsdag 9. juli», skriver Trondheim kommune i en pressemelding fredag morgen.

Én av de smittede er i alderen 0 til 9 år, tre er i 10-årene, én i 20-årene og tre i 40-årene. Adresseavisen får opplyst at sju av de smittede er kjente nærkontakter, mens den siste foreløpig har ukjent smittekilde.

Har du vært her?

Kommunen ber folk som har vært innom 3T på Byåsen på følgende tidspunkt om å være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer:

Tirsdag 29.06 klokken 21.30-22.45.

Torsdag 01.07 klokken 17.50-21.40.

Fredag 02.07 klokken 10.10-11.15 og klokken 16.00-19.15.

Lørdag 03.07 klokken 21.20-22.40.

Søndag 04.07 klokken 21.20-22.25.

Mandag 05.07 klokken 20.40-23.00.

Vaksinering

Arbeidet med å vaksinere befolkningen i Trondheim går også fremover.

«Svært mange ble vaksinert i våre primære målgrupper for denne uken i går torsdag. 794 ble vaksinert i aldersgruppen 40-44 og hele 2202 i aldersgruppen 18-24. For øvrig settes det en del doser i alle aldersgrupper. Det ble i alt registrert 3134 førstedoser og 49 andredoser torsdag 08.07», opplyser kommunen i pressemeldingen fredag.

Trondheim kommune har fremdeles aldergruppene 40-44 og 18-24 som sine primære målgrupper. Der gjenstår det fremdeles henholdsvis 2023 og 8346 vaksinedoser for å nå målet om at 90 prosent i hver gruppe skal være vaksinert.

I aldersgruppen 45-54 mangler kommunen nå kun å sette 235 vaksinedoser for å nå målet om 90 prosent.

«Det vil nå inviteres fra siste risikogruppe, aldersgruppen 25-39, hvor årskull for årskull vil få SMS om at de kan bestille time for vaksinering», skriver kommunen fredag.

Tall to ganger i uka

Trondheim kommune opplyste torsdag i en pressemelding at de fra og med neste uke kun vil gå ut med nye smittetall to ganger i uka.

«Oppdatering av smittetall fra Trondheim kommune i ukene 28, 29, 30 og 31 vil, gitt at situasjonen ikke forandrer seg i dramatisk retning, skje på mandager og torsdager i de nevnte fire ukene. Smittesituasjonen i Trondheim er for tiden nokså stabil», skrev kommunen.