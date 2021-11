Trondheim innfører automatisk smittesporing

Fylkeskommunen beklager sterkt at vi svikter med gi tilrettelagte skoleskyss

Saken oppdateres.

Det opplyser Trondheim kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

I pressemeldingen vises det til at kommunen ikke lenger har kapasitet til å innhente informasjon per telefon ved smittesporing.

Sikkert system

Kommunen er likevel avhengig av å få inn informasjon om smittede.

- Dette er et sikkert skjema på nett hvor man logger seg inn med bank-id, sier kommuneoverlege Eli-Anne Skaug.

Les også: Flertall for munnbindpåbud i kollektivtrafikken - dropper påbud på butikker og kjøpesenter

Skjemaet rulles ut allerede i dag.

Det er kommunens IT-avdeling, sammen med smittesporing, som utviklet et digitalt verktøy som gir hver enkelt smittet, og pårørende til smittede barn, mulighet til å selv rapportere denne informasjonen i et nytt system.

- Vi skjønte for 2 -3 uker siden at vi trengte dette, når våre smittesporere ikke kan jobbe slik de gjorde før. Informasjonen folk sender inn vil lette arbeidet med smittesporing. Informasjonen hjelper oss også med å melde til MSIS (meldingssystem for smittsomme sykdommer), noe vi plikter å gjøre, sier Skaug.

Vil få SMS

Dette gjelder de som har tatt en PCR-test, og der smittesporerne trenger mer informasjon.

- De som tester positivt får en sms fra Trondheim kommune, med en lenke som bringer dem inn til sikker innlogging med bank-id, heter det i pressemeldingen fra kommunen.

De som får en slik sms må logge seg inn og krysse av på noen spørsmål på et digitalt skjema.

På denne måten kan befolkningen bidra med å gi den informasjonen vi trenger i smitteoppsporings-arbeidet, heter det i pressemeldingen.