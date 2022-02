Dette tror politiet er den siste kjente observasjonen av savnede

Putin: Russlands interesser er ikke gjenstand for forhandlinger

– Politiet bruker store ressurser og innhenter omfattende mengder videoovervåkning fra aktuelle steder i Trondheim. Vi er også i gang med gjennomgang av allerede innhentet videoovervåkning, og vi mener å ha identifisert den savnede rundt klokken 01.00 natt til lørdag like ved Trondheim torg, opplyser politiadvokat Ane Kolstad Stemre ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Om du har observert den savnede eller har andre observasjoner som kan tenkes å være relevante, ta kontakt med Trøndelag politidistrikt via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller via telefon 73 48 94 00.

En rekke avhør

Mannen ble meldt savnet mandag kveld, og politiet gikk ut med saken i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

I meldingen sto det at siste sikre observasjon av den savnede ble gjort på et utested i Trondheim sentrum rundt midnatt natt til lørdag 19. februar. Nå mener politiet altså at de også kan ha identifisert ham ved Trondheim torg rundt klokken 01.00.

– Det er gjennomført en rekke avhør i saken, blant annet av vitner som skal ha observert og/eller hatt kontakt med den savnede før og etter midnatt. Politiet gjennomfører fortsatt avhør i saken og følger fortløpende opp tips fra publikum, skriver politiadvokat Stemre til Adresseavisen.

Fant eiendeler

Politiadvokaten opplyser at politiet holder flere hypoteser åpne om hva som kan ha skjedd med savnede. Ifølge Stemre foreligger det per onsdag formiddag ingen konkrete holdepunkter for at det skal ha skjedd noe kriminelt.

– Savnedes førerkort og mobiltelefon ble funnet av to forbipasserende henholdsvis lørdag morgen og lørdag ettermiddag i nærheten av Trondheim torg. Det er videre gjort funn av andre eiendeler tilhørende savnede som skal ha blitt levert i en rød postkasse tilhørende Posten i Trondheim. Politiet er interessert i å komme i kontakt med den eller de som har levert disse gjenstandene, sier politiadvokaten.

Nye søk?

Adresseavisen har stilt politiet en rekke konkrete spørsmål vedrørende etterforskningen og søk etter den savnede. Avisa har blant annet spurt om politiet vurdere å søke med drone lenger ute i fjorden enn utløpet av Nidelva, og om Kanalen og havnebasseng ved Nidelva er gjennomsøkt med drone. Adresseavisen har også spurt om det vil bli gjennomført søk med dykkere i og ved Nidelva.

– Tirsdag kveld ble det gjennomført et dronesøk i Nidelva og i de mindre havnebassengene. Politiet jobber med å kartlegge den savnedes bevegelser ut fra blant annet vitnebeskrivelser, videoovervåkning og trafikkdata. I den forbindelse vurderes det også fortløpende å sette i gang ytterligere søk i Nidelva. Siste spor av savnede er per nå like ved Trondheim torg, opplyser politiadvokat Stemre onsdag formiddag.

Operasjonsleder Rogar Mogstad sa onsdag morgen til Adresseavisen at tirsdagens dronesøk foregikk på begge sider av elva fra elvemunningen ved fjorden og oppover til Elgeseter bru.

Videoovervåkning

Adresseavisen har også stilt politiet følgende spørsmål om innhentingen av overvåkingsbilder:

«Overvåkningsbilder slettes etter en viss tid. Hvilke vurderinger gjør politiet nå for å sikre at dere skaffer de overvåkningsbildene dere trenger for å løse saken?».

Stemre påpeker at politiet nå bruker store ressurser og innhenter omfattende mengder videoovervåkning fra aktuelle steder i Trondheim.

– Politiet gjentar at vi ønsker at de som har videoovervåkning i Trondheim sentrum fra klokken 21.00 fredag kveld til klokken 16.00 lørdag ettermiddag, sikrer dette og tar kontakt med politiet, oppfordrer politiadvokaten.

