Støre: Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina

Saken oppdateres.

– Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige menneskers liv i fare. Russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for å ha kastet Europa inn i denne svært mørke situasjonen. Russland må umiddelbart stanse sine militære handlinger og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sier Støre i en skriftlig uttalelse til NTB torsdag morgen.

– Står sammen

– Vi står sammen med folket i Ukraina i denne forferdelige tiden, sier han videre.

Samtidig med at det i sosiale medier ble meldt om eksplosjoner mange steder i Ukraina, meldte Interfax at Russland iverksatte militære operasjoner mot Ukraina klokken 5 torsdag morgen.

Ukrainas utenriksminister anklager Russland for å ha gått til full krig.

I New York bekreftet FN-ambassadør Vassilij Nebenzia at en militæroperasjon er i gang. Han sier Russland er ute etter «juntaen» som styrer i Kyiv.

– Vi er ikke er aggressive mot det ukrainske folk, men juntaen som har makten i Kyiv, sa FN-ambassadøren i et møte i Sikkerhetsrådet onsdag kveld New York-tid.

Ambassadøren uttalte seg etter at president Vladimir Putin tidlig torsdag morgen kunngjorde at Russland ville innlede en militæroperasjon mot Ukraina.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at de skyter mot militære mål med presisjonsvåpen.

Varsler støtte

På NRKs Nyhetsmorgen sier Støre at det ikke har noen indikasjoner på at det er økt aktivitet ved Norges grenser.

Tidligere i sendingen tok tidligere forsvarsattaché Hans Petter Midttun til ordet for å styrke forsvaret.

– Norge har et godt forsvar som fungerer med våre Nato-allierte. Det er ikke snakk om å her ta en militær motreaksjon mot det som nå skjer. Men Ukraina skal få vår støtte, politisk og humanitært, svarer Støre.

– En mørk dag

Høyre-leder Erna Solberg kaller det russiske angrepet på Ukraina for en mørk dag i Europa, og for Ukrainas befolkning.

– Russland har startet invasjonen av Ukraina. En mørk dag i Europa, og for Ukrainas befolkning. Det trengs samlet internasjonal reaksjon på Putins brudd på internasjonal rett, skriver Erna Solberg på Twitter torsdag morgen.

– Uberettiget

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fordømmer på det sterkeste Russlands angrep på Ukraina natt til torsdag.

– Det er uberettiget, uprovosert og uansvarlig. Et klart brudd på folkeretten. Våre tanker går til de som allerede har lidd for mye av denne konflikten og frykter at morgendagen vil bli mye verre, sier Huitfeldt i en uttalelse på Twitter.

– Står sammen med Ukraina

Venstre-leder Guri Melby mener at Norge må gjøre det vi kan for å støtte Ukraina, og at hele Nato Response Forces 40.000 soldater må sendes til Øst-Europa.

– I dag er vi alle ukrainere, og Norge må gjøre det vi kan for å støtte Ukraina. Den internasjonale reaksjonen på Putins krig må være samlet og sterk: Tunge sanksjoner, mer støtte til Ukraina, Georgia og Moldova og hele Nato Response Force sine 40.000 soldater til Øst-Europa, skriver Melby på Twitter.

Hun kaller russlands president Vladimir Putin en diktator. Hun mener at han nå har gjort det utenkelige.

– Russisk fullskalainvasjon av Ukraina har begynt. Vi står sammen med Ukraina mot denne krigføringen. Den internasjonale reaksjonen mot Putin må være tydelig, og dette må få store konsekvenser for Norges forhold til Russland, skriver hun videre.

SV fordømmer

SV-leder Audun Lysbakken fordømmer det russiske angrepet på Ukraina. Han mener det som skjer, er dypt tragisk.

– SV fordømmer det russiske angrepet på Ukraina på det sterkeste. Putin-regimet bryter internasjonal rett og velger vold som virkemiddel for å tvinge sin vilje på et naboland, sier Lysbakken.

– Det er forkastelig og dypt tragisk at dette skjer i Europa i vår tid. Vår solidaritet er med folket i Ukraina, og SV støtter det internasjonale presset for å få Russland til å legge bort sin ulovlige og uakseptable krigføring, sier han videre.