Nå snakker Støre om de ukrainske flyktningene

Saken oppdateres.

Politiet, flyktninger og lokale hjelpere fortviler over mottakskaos og lange køer ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Også i Bergen og Trondheim merker man nå at ankomstene av ukrainske flyktninger øker raskt.

Nærmere 10 000 ukrainske flyktninger antas nå å ha kommet til Norge. Politiets utlendingsenhet tror at minst 4500 av disse ikke er registrert ennå.

Regjeringen beordrer nå politidistriktene til å omdirigere mannskaper for å øke registreringskapasiteten. 100 nye årsverk skal nå settes inn ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har nå også åpnet for registreringer hos politiet i alle distrikt - og at kapasiteten over hele landet vil øke de neste ukene.

Politiets utlendingsenhet (PU) er styrket med 161 stillinger og det er omdisponert 50 millioner kroner til distriktene for å styrke migrasjonssituasjonen lokalt.

Rundt 4500 ukrainere står på politiets venteliste for å bli registrert. Blant disse er 2500 på Østlandet. 1500 bor på hotell, mens 1000 bor i private hjem. De øvrige bor andre steder i Norge.

Så langt har det kommet 53 enslige mindreårige fra Ukraina til Norge.



Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder klokken 13.30 fredag en egen pressekonferanse om Ukraina.

Sammen med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er det ventet at han legger frem en rekke nye tiltak for ukrainske flyktninger som er kommet - og kommer - til Norge.

KS vil ha endringer

Kommunesektorens organisasjon (KS) ber regjeringen endre reglene om krav til flyktninger. Årsaken er det store antallet ukrainske flyktninger Norge skal motta.

Målet er å gjøre det enklere for kommuner å gi et godt tjenestetilbud til flyktninger.

– Kommunene ønsker ikke å komme i en situasjon hvor særlovgivning som er tilpasset en normalsituasjon, skaper flaskehalser for kommunenes mulighet til å gi et samlet godt tjenestetilbud til flyktningene, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

KS ber blant annet om at det gjøres unntak fra reglene om å kartlegge flyktningers kompetanse før bosetting, at de må delta i introduksjonsprogram i minst tre måneder før de begynner å jobbe, og at de må gjennomgå karriereveiledning.

KS ber også om midlertidig fritak i kompetansekrav til lærere som underviser etter integreringsloven, samt endringer i bruk av tolk.