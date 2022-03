Vil bruke fem milliarder på flere mottaksplasser for ukrainske flyktninger

Han er årsaken til at Kolstad ikke har hentet inn enda en stjernespiller

Saken oppdateres.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse nå fredag ettermiddag.

- Norge har gitt midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger. Det betyr at de skal reise hjem til sitt eget land når det blir mulig, men de skal ha det trygt og bli inkludert i vårt fellesskap mens de er her, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre fastslår at alle i Norge nå vil få nærkontakt med ukrainere på flukt.

– Barn skal gå på skole, være i barnehage, leke med andre barn, lære og utvikle seg. Studenter skal så langt det lar seg gjøre fortsette studiene sine på norske læresteder, og voksne skal raskest mulig ut i arbeid og aktivitet i samfunnet vårt, sa han.

– Det vil bli krevende, men det finnes ikke noe alternativ, sa sier Støre.

Regjeringen har besluttet at utgiftene kan økes med inntil fem milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser i år.

- Det skal sikre at vi har beredskap for den voksende flyktningkrisen. Nå er det viktig at ukrainerne som kommer til Norge registrerer seg, sier han.

Gir kommune-garanti

For at kommunene skal kunne ta imot det store antallet flyktninger som kommer på kort tid, vil regjeringen vurdere å gjøre endringer og tilpasninger i lover og regler.

– Det vil bli krevende for kommunene å tilby tjenester til flyktningene som oppfyller alle deres lovfestede rettigheter og ulike regelverk slik det ser ut i dag. For å lykkes med både mottak og integrering, må vi dimensjonere mange ordninger og tjenester annerledes enn vi så for oss før krigen brøt ut, sier Mjøs Persen.

Regjeringen varsler nå tilpassinger i regelverket for at det skal være praktisk mulig for kommunene å ta imot mange flyktninger på så kort tid.

Regjeringen vil også gi kommunene en garantiordning, der kommunene ikke blir sittende igjen med regningen for på bygge opp kapasitet som ikke blir brukt.

– Vi planlegger å ta imot flere flyktninger enn vi noensinne har gjort. Vi vil foreslå for Stortinget å gi økonomisk støtte til kommunene som tar imot, bosetter og tilrettelegger for flyktningene som ankommer Norge. Vi vil også øke tilskudd til frivillige som bidrar til inkludering og integrering av ukrainske flyktninger, sier Mjøs Persen.

Øker raskt

Politiet, flyktninger og lokale hjelpere fortviler over mottakskaos og lange køer ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Også i Bergen og Trondheim merker man nå at ankomstene av ukrainske flyktninger øker raskt.

Nærmere 10 000 ukrainske flyktninger antas nå å ha kommet til Norge. Politiets utlendingsenhet tror at minst 4500 av disse ikke er registrert ennå.

Regjeringen beordrer nå politidistriktene til å omdirigere mannskaper for å øke registreringskapasiteten. 100 nye årsverk skal nå settes inn ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har nå også åpnet for registreringer hos politiet i alle distrikt - og at kapasiteten over hele landet vil øke de neste ukene.

Politiets utlendingsenhet (PU) er styrket med 161 stillinger og det er omdisponert 50 millioner kroner til distriktene for å styrke migrasjonssituasjonen lokalt.

Rundt 4500 ukrainere står på politiets venteliste for å bli registrert. Blant disse er 2500 på Østlandet. 1500 bor på hotell, mens 1000 bor i private hjem. De øvrige bor andre steder i Norge.

Så langt har det kommet 53 enslige mindreårige fra Ukraina til Norge.

KS vil ha endringer

Kommunesektorens organisasjon (KS) ber regjeringen endre reglene om krav til flyktninger. Årsaken er det store antallet ukrainske flyktninger Norge skal motta.

Målet er å gjøre det enklere for kommuner å gi et godt tjenestetilbud til flyktninger.

– Kommunene ønsker ikke å komme i en situasjon hvor særlovgivning som er tilpasset en normalsituasjon, skaper flaskehalser for kommunenes mulighet til å gi et samlet godt tjenestetilbud til flyktningene, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

KS ber blant annet om at det gjøres unntak fra reglene om å kartlegge flyktningers kompetanse før bosetting, at de må delta i introduksjonsprogram i minst tre måneder før de begynner å jobbe, og at de må gjennomgå karriereveiledning.

KS ber også om midlertidig fritak i kompetansekrav til lærere som underviser etter integreringsloven, samt endringer i bruk av tolk.