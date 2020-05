Oversetter korona-råd til 14 språk

Historisk kamp nærmer seg i dansk fotball: For et BIL-lettsalg for FC Midtjylland

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har gjort tilgjengelig regjeringens korona-råd til 14 språk på sine nettsider.

Her finner du også råd til foreldre, barn og andre som sliter psykisk i forbindelse med koronasituasjonen.

«Pandemien har ført til at vi alle i en periode har opplevd de strengeste begrensningene i samfunnet siden krigen. Karantene, isolasjon og redsel for smitte kan slite på både voksne og barn. Derfor har fageksperter ved NKVTS utarbeidet råd på norsk, og oversatt disse til en rekke andre språk, om hvordan folk best kan håndtere situasjonen», skriver NKVTS.

Redsel smitter





Kjenner du noen som kan ha nytte av å lese råd for håndtering av korona-hverdagen på et annet språk enn norsk? Råd til foreldre, barn og personer som sliter psykisk er nå oversatt til 14 språk på nettsidene til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Rådene er tilgjengelig på følgende språk:

Arabisk

Dari

Farsi / Persisk

Urdu

Davissàmegiella (Nordsamisk)

Engelsk

Spansk

Fransk

Litauisk

Polsk

Russisk

Somali

Thai

Tigrinja





Du finner dem alle HER.





Tips og råd til helsepersonell





Forskere ved NKVTS har utarbeidet noen tekster som omhandler hvordan helsepersonell kan reagere under perioder med særlig press, og hvordan ledere kan ivareta sine ansatte.

Psykososiale konsekvenser

I tillegg har NKVTS en rekke råd til fagpersonell som skal jobbe med psykososiale konsekvenser av pandemien.

NKVTS skriver følgende: «Vi vet at situasjonen for mange voldsutsatte, både barn og voksne, forverrer seg i situasjoner som den vi opplever nå. Det kan også være slik at flere som ikke har opplevd vold tidligere vil utsettes for vold under korona-pandemien».

Informasjon om dette finner du HER.

Forskere ved NKVTS har også utarbeidet noen tekster som omhandler hvordan helsepersonell kan reagere under perioder med særlig press, og hvordan ledere kan ivareta sine ansatte. Alt dette finner du på NKVTS hjemmeside.