Du kan lese den innklagde saken her. Dette er PFUs uttalelse:

Adresseavisen hadde tilstrekkelig dekning for å skrive at offentlige midler ble overført til en privat konto fremfor kontoeierens selskap. PFU konkluderte også med at selskapets opplysning om at kontoen i realiteten ble brukt som en bedriftskonto, kom klart frem i publiseringen.

Adresseavisen publiserte en artikkel om at Trondheim kommune betalte husleie til en privat konto, registrert på selskapet Norinvest AS sin eier, Francis Hay.

Klager:

Norinvest AS mente Adresseavisen ga en feil framstilling, fordi pengene som ble betalt inn til Francis Hays private konto, ikke ble brukt privat, men gikk videre til selskapet. Klager forklarte at kontoen ved «en formalfeil i banken ble opprettet som en privatkonto». Klager anførte videre at overskriften og ingressen ledet leseren til feilaktig å konkludere med at pengene fra Trondheim kommune hadde gått direkte til Hay privat. Selv om de fikk mulighet til å kommentere påstandene, var dette «lite verdt» når feil opplysninger likevel ble publisert, argumenterte klager.

Mediet:

Adresseavisen avviste brudd på god presseskikk og mente at faktum ikke var omtvistet. Både kommunen, banken og Norinvest selv bekreftet at kontoen var en privat konto. Derfor var det også dekning for tittel og ingress i saken, mente Adresseavisen. Videre anførte avisen at klager fikk fram sitt synspunkt allerede i ingressen, der klager avviste at det var eieren som hadde fått pengene.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det er i kjernen av pressens samfunnsrolle å undersøke bruk av offentlige midler. Det var derfor berettiget av Adresseavisen å sette kritisk søkelys på sviktende rutiner både i Trondheim kommune og DnB. PFU konstaterer at artikkelen overordnet handler om systemkritikk, i tillegg til å undersøke selskapet Norinvest AS.

Kontroll av opplysninger

I kritisk journalistikk er det helt sentralt at redaksjonen kontrollerer opplysninger og tilstreber bredde og relevans i kildegrunnlaget, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2. Utvalget konstaterer at både kommunen, banken og klager selv bekrefter at kontoen er opprettet som en privat konto. PFU mener derfor at Adresseavisen hadde tilstrekkelig dokumentasjon for å skrive at kontoen var privat.

Dekning for tittel og ingress

PFU minner om at det er mediets rett å vinkle en sak, innenfor rammen av presseetikken.

Spørsmålet er om vinklingen i tittel og ingress går lenger enn det er dekning for i artikkelen, jf. VVP 4.4. PFU merker seg klagers anførsler om at vinklingen kan skape et inntrykk av at pengene på kontoen er brukt til eiers private formål. Utvalget konstaterer imidlertid at klager får komme til orde og forklare at denne kontoen ikke er brukt privat, og at denne opplysningen framføres av klager allerede i ingressen.

Videre i brødteksten kommer også klager til orde for å forklare at selskapet ikke vet hvorfor kontoen ble opprettet som en privat konto i navnet til selskapets eier, og får igjen avvise at pengene har gått til selskapets eier privat.

Adresseavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. april 2024

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys