Det er i de mest sentrale områdene og byene at problemet er størst, men det er også vanskeligere å få kjøpt seg et hjem for familier i hele landet.

Det kommer fram i LO-rapporten «Fagarbeiderindeksen: Hvor skal arbeidsfolka bo?»

I rapporten kommer det fram at selv en familie med to barn og med helt vanlige jobber og inntekt opplever vanskeligheter med å få kjøpt bolig i det pressede boligmarkedet som er i dag.

Situasjonen har forverret seg i løpet av de siste årene. I 2015 kunne en helt vanlig småbarnsfamilie ha råd til de fleste boligene i de mindre sentrale kommunene.

Åtte år senere ser man at de samme småbarnsfamiliene ikke har råd til halvpartene av boligene engang.

LO peker på at blant helsefagarbeidere er det en stor andel som har stillinger på 70 og 80 prosent.

– En helsefagarbeider med en stillingsprosent på 75 prosent har ikke engang mulighet til å kjøpe én av tre av boligene i de minst sentrale kommunene i Norge, står det i rapporten.