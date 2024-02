Det var seks personer i helikopteret som forsvant vest av Sotra onsdag kveld, skriver Bergens Tidende. Alle er sent onsdag kveld sendt til Haukeland universitetsjukehus.

Skadeomfanget til de seks er foreløpig ikke offentliggjort, ifølge Helse Bergen og Vest politidistrikt.

– 50 minutter i vannet

– Helikopteret som styrtet var ute på en treningstur. Vi ble varslet klokken 19.41 da nødpeilesenderen om bord gikk av, sier redningsleder Ståle Jamtli hos Hovedredningsssentralen.

Ifølge Jamtli var personene i vannet i rundt 50 minutter.

– Det er ikke gjort observasjoner av helikopteret i vannet, sier Jamtli.

Klokken 21.51 sier Hovedredningssentralen at selve redningsaksjonen er ferdig.

Har satt stab

Vest politidistrikt har satt stab for å følge opp ulykken.

Politiets fokus nå er oppfølging av de seks på Haukeland og deres pårørende.

Politiet arbeider nå med å opprette et mottak for pårørende.

Helikopter på vei til Haukeland. Foto: Marita Aarekol

Tilhører Bristow

Hovedredningssentralen (HRS) bekreftet først til NRK at de letet etter et helikopter utenfor Bergen. Helikopteret skal ha utløst et nødsignal. De hadde da ikke fått kontakt med helikopteret fra Bristow.

Bristow er en av landets største helikopteroperatører, med baser blant annet i Stavanger og Bergen.

Mannskap på redningshelikopter så i 20–tiden personer i sjøen. Klokken 20.41 formidlet Hovedredningssentralen at de hadde startet å heise opp personer fra sjøen.

– Helikopteret er foreløpig ikke observert i sjøen, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon kl. 21.25 onsdag.

Det er meldt 3,6 meter høye bølger i området der personene ble heist opp, ifølge bølgevarslene.

Gul beredskap på sykehusene

Haukeland universitetssjukehus satte gul beredskap etter ulykken. Det samme var tilfelle for Haraldsplass Diakonale Sykehus. I den forbindelse ble det kalt inn ekstramannskaper

– Det er en ganske stor innkalling i form av blant annet traumeteam og akuttberedskap. Akkurat hvor mange vet jeg ikke nå, jeg er på vei til møtet i beredskapsledelsen, sa kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen.

Klokken 21.55 bekreftet Vigander at sykehuset har mottatt alle seks personene.

– Hva er tilstanden deres?

– Den er fortsatt uavklart, sier han.

Like etter bekreftet Vigander at beredskapen var nedskalert.

Ambulansepersonell hadde tatt oppstilling ved Skålevik idrettspark i kveld. Foto: Tor Høvik

Omfattende aksjon

Hovedredningssentralen bemannet opp som følge av situasjonen. Kystvaktskipet KV «Sortland» deltok i aksjonen, ifølge Jonny Karlsen ved Forsvarets operative hovedkvarter. Luftforsvaret var også i området, viser flysiden Flightradar24.

Redningsskøytene «Kristian Gerhard Jebsen II » og «Bjarne Kyrkjebø» rykket ut, sammen med losbåt og ambulansebåt.

Øygarden har satt krisestab

Ordfører Tom Georg Indrevik (H) i Øygarden kommune forteller til BT at deler av krisestaben har vært på rådhuset siden de fikk meldingen fra politiet i kveld.

Sjef for Bristow Norge, Heidi Wullf Heimark, har bekreftet til Stavanger Aftenblad at helikopteret tilhører dem. Helikopteret tok ikke av fra Bergen.

Havarikommisjonen varslet

Havarikommisjonen forbereder seg på å sette i gang en undersøkelse av helikopterulykken.

– Vi er varslet, og samler akkurat nå inn en del informasjon. Vi forbereder oss på å gjøre en undersøkelse. Akkurat nå henter vi inn data fra de som er involvert, sier direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon kl. 21.20 onsdag.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i havarikommisjonen sier at de vil sende to lag med havariinspektører til Sola og Flesland torsdag morgen.

En prioritert oppgave vil også være å finne helikopteret og om mulig få det hevet.

– Å få tilgang til helikopteret vil være viktig. De har blant annet registratorer og svarte bokser som lagrer data om flygningen, sier Halvorsen.

Annen type enn i Turøy-ulykken

Området der ulykken har skjedd, er i nærheten av der et helikopter styrtet ved Turøy i 2016.

13 personer omkom i den ulykken: Elleve nordmenn, én brite og en italiener. Helikopteret var da på vei fra Gullfaks B til Flesland.

Den gang var det et helikopter av typen Airbus H225 Super Puma som styrtet da det mistet rotoren. Helikopteret ble operert av selskapet CHC Helicopter Service. Denne helikoptertypen ble etterpå satt på bakken.