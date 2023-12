– Dette var julegaven norske husholdninger ikke trengte. Selv om rentehevingen var varslet, har det vært mange signaler som burde fått Norges Bank til å holde renten uendret. Økonomien kjøler seg ned, og vi mener de burde ventet for å fortsette å se hvordan den økonomiske utviklingen blir, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

Han venter nå at de første bankene vil sette opp renta fra førstkommende mandag.

– Med denne rentehevingen vil boliglånsrenten gå over seks prosent for de fleste boliglånskundene. Noen vil oppleve boliglånsrenter på over 6,5 prosent, ser vi fra Huseiernes rentebarometer, sier Pihl.

Sjeføkonomi Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank trodde i forkant av rentenyheten torsdag at Norges Bank ville holde renta uendret.

– Dette er svært overraskende. Det har vært såpass mange signaler om at økonomien er ferd med å roe seg ned. I tillegg er det rentestopp og inflasjonsnedgang ute i verden, sier han.

Han mener beslutningen gjør det mer krevende å tolke Norges Bank.

– De fleste utviklingstrekk, bortsett fra kronen og løpende inflasjon, taler for uendret rente. Det er åpenbart at den svake kronen har spilt en avgjørende rolle, sier han.