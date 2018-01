Trond Giske trekker seg etter Støre-press

Saken oppdateres.

Adresseavisen vet at dersom Giske ikke hadde trukket seg i løpet av søndag, ville Jonas Gahr Støre mandag gitt sentralstyret beskjed om at Giske ikke har partilederens tillit.

- Han hadde ikke noe valg. Han ville blitt sparket på mandagens sentralstyremøte, sier partikilder til Adresseavisen.

Overfor NTB avviser Trond Giske at han er blitt bedt om gå av.

– Jeg har ikke diskutert dette med Jonas siden 1. nyttårsdag, da vi ble enige om min midlertidige fratredelse, skriver Giske til NTB.

I en pressemelding skriver Jonas Gahr Støre at han selv rådet Giske til å trekke seg.

Dette rådet skal ha blitt gitt direkte 1.nyttårsdag, og senere blitt videreformiidlet via andre i partiet.

Flere varsler

På sin egen facebook-side (ekstern lenke) meddeler Trond Giske, nestleder i Ap dette klokka 20.29 søndag kveld:

«Første nyttårsdag meddelte jeg at jeg på ubestemt tid ikke kunne fylle oppgavene mine som nestleder i Arbeiderpartiet. Slik situasjonen er blitt, er jeg sammen med min nærmeste familie kommet til at dette må gjelde på varig basis. Jeg stiller også min plass som leder av Arbeiderpartiets finansfraksjon til disposisjon, dersom det er stortingsgruppas ønske», skriver han.

Fakta Trond Giske Nestleder i Arbeiderpartiet fra 2015

Medlem i sentralsstyret i partiet fra 1992 til 1996, og fra 2000 til nå

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag siden 1997

Statsråd i tre regjeringer: kirke- og utdanningsminister, kulturminister og næringsminister

Leder for AUF 1992 til 1996

Fra Trondheim, født i 1966 Kilde: Stortinget

Giske skriver videre at han har orientert partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng om beslutningen.

Det var onsdag 13. desember at Dagens Næringsliv publiserte den første saken om at partiledelsen i Ap hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske».

Etter dette er det kommet flere varsler om Giske, og i vedtaket som det ekstraordinære sentralstyremøtet samlet seg om sist tirsdag, ble betydningen av en rask og forsvarlig prosess og konklusjon understreket.

- Belastningen for stor

Giske skriver videre at hovedgrunnen til at han trekker seg er: «at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene. Belastningen er blitt for stor, og det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn», skriver han.

Tidslinje over Trond Giskes politiske liv 1992-1996: Leder av AUF. Under Giskes ledelse snur AUF og sier nei til EU.

1997: Valgt inn på Stortinget som representant for Sør-Trøndelag. Medlem av finanskomiteen.

2000-2001: Kirke-, utdannings- og forskningsminister i Stoltenberg I-regjeringen.

2001-2005: Stortingsrepresentant. Andre nestleder i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

2005-2009: Kultur- og kirkeminister i Stoltenberg II-regjeringen (de rødgrønne).

2009-2013: Næringsminister.

2015: Valgt til nestleder på Arbeiderpartiets landsmøte sammen med Hadia Tajik.

1. januar 2018: Fratrer nestledervervet på ubestemt tid etter anklager om upassende oppførsel mot flere kvinner.

2. januar 2018: Giske-saken ble diskutert under et ekstraordinært sentralstyremøte. Under møtet leste nestleder Hadia Tajik høyt fra to av varslene. Dette skapte sterke reaksjoner hos flere sentralstyremedlemmer. Støre uttalte etter møtet at ingen av varslene blir ansett som falske og at han vil ta stilling til om han fortsatt har tillit til Giske innen kort tid.

3. januar 2018: Giske er sykmeldt for ytterligere to uker.

8. januar 2018: Aps sentralstyremøte skal ha sitt neste ordinære møte. Det er usikkert om Støre allerede da vil ha bestemt seg for om Giske har hans tillit eller ei.

Den andre grunnen han oppgir er hensynet til Arbeiderpartiet, og arbeidet som partiet står foran. Samtidig ber han igjen om unnskyldning for ting han har gjort som har medført ubehag for andre. Men han skriver også at han vil imøtegå det han mener er uriktig.

«Jeg håper også at min beslutning gir trygghet for en god behandling av varslene som skal behandles i partiet. Jeg ser frem til å gi min versjon av sakene. Min situasjon som sykmeldt har så langt gjort det umulig å bidra til dette. Jeg vil svare på spørsmål som er stilt og imøtegå det jeg mener er uriktig. Jeg ber samtidig igjen om unnskyldning for ting jeg har gjort som har medført ubehag for andre. Jeg har ikke alltid vært bevisst nok på egen rolle i alle situasjoner, særlig uformelle og private. Det er jeg lei meg for, skriver han.»

Tidslinje over Giske-saken Utviklingen i varslingssakene som har dukket opp mot Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske den siste tiden. Dagens Næringsliv skrev 7. desember at Anniken Huitfeldt, som leder Aps kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper. Overfor NTB har Huitfeldt presisert at hun har sagt at man skal melde fra hvis man hører om seksuell trakassering, ikke spre rykter om det.

Onsdag 13. desember publiserte Dagens Næringsliv den første saken om at partiledelsen hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske».

Dagen etter fulgte VG opp med en sak om at SMS-er fra Giske til et AUF-medlem i 2011 hadde skapt intern konflikt i partiet. Det ble presisert at nestlederen ikke var anklaget for trakassering.

Fredag 15. desember sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRKs Politisk kvarter at ut fra det han hadde lest i avisene, måtte han avvise at Giske hadde opptrådt upassende.

I et opprop 20. desember advarte flere profiler i Oslo Ap mot en «giftig partikultur».

21. desember var Giske i møte med partilederen om varslene. Partiet sendte ut en pressemelding der Giske sterkt beklager sin egen oppførsel. Samme kveld stilte han i Dagsrevyen, der han uttalte: «Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er i tråd med de verdiene jeg ønsker å opptre etter».

Samme kveld ble det kalt inn til et hastemøte i Aps sentralstyre der Støre orienterte om saken.

Fredag 22. desember kommenterte Støre saken overfor pressen. Han uttalte at han ikke har bedt Giske om å gå, men understreket at tilliten til Giske er svekket og at nestlederen har lite å gå på. Samme dag uttalte flere medlemmer i partiet at de mener Giske må trekke seg fra nestledervervet.

Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel. – For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik.

Senere samme kveld skrev Giske på Facebook at han er sykmeldt. – Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykemelding fra min lege, skrev han.

Lille julaften varslet Støre at han innkaller sentralstyre til møte om Giske-saken. Samtidig varslet han et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Sentralstyremøtet finner sted tirsdag 2. januar klokken 13.

Samme dag svarer Giske ved å legge ut en melding på Facebook der han skriver at han har meddelt Støre at slik situasjonen er, er det umulig å utøve oppgavene som nestleder i Ap på en god måte. Giske skriver at det er kommet grunnløse og falske varsler, lekket til mediene av anonyme kilder. «Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter og spredt i sosiale medier», skriver han.

2. januar: Møte i Arbeiderpartiets sentralstyre om varslene mot nestleder Trond Giske.

7. januar: Giske skriver på Facebook at han trekker seg som nestleder på varig basis og samtidig stiller sin plass som leder for Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget til disposisjon

Støre ba Giske gå

Fredag skrev Adresseavisen at sentrale kilder mente at det ble vurdert som lite sansynlig at Giske selv vil ta initiativ til å trekke seg for godt. I en pressemelding skriver Jonas Gahr Støre at han selv rådet Giske til å trekke seg, og at han derfor støtter og har respekt for beslutningen han har tatt. Adresseavisen vet at Støre gjennom helgen ba Trond Giske trekke seg flere ganger.

Men det var altså først sent søndag at Giske bøyde av for presset.

Gahr Støre sier dette i en pressemelding:

- Jeg vil mandag redegjøre for sentralstyret i Arbeiderpartiet for hvorfor jeg mener dette var en riktig beslutning, og håper det vil skape ro rundt prosessen videre, sier partileder Jonas Gahr Støre.

35 år i politikken

Giske skriver videre at det er 35 år siden han meldte seg inn i AUF.

«Jeg håper at min beslutning vil skape ro rundt det partiet jeg er glad i, og ser frem til at jeg etter endt sykmelding skal fortsette innsatsen for velgerne mine i Trøndelag og for Arbeiderpartiets politikk i årene som kommer» skriver han, og fortsetter at han er rørt og takknemlig for støtte, omsorg og varme fra enormt mange kjente og ukjente i partiet og fagbevegelsen over hele landet. Samtidig vet jeg hvor fortvilt mange er over at arbeidet vårt er lammet og at man ikke får jobbet med politikk. Jeg håper min beslutning gjør at medlemmer og tillitsvalgte igjen kan bruke kreftene på å skape det samfunnet vi brenner for.»