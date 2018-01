Politiet mener Janne Jemtland ble drept hjemme

Klargjøre boligen for visning? Her er interiørstylistens beste tips

Saken oppdateres.

Politiets foreløpige konklusjon av etterforskningen av drapet på kvinnen er at det er ekteparets eiendom i Brumunddal som er åstedet. Ektemannen (46) er fengslet og siktet for drapet, men erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, opplyste politiadvokat André Lillehovde van der Eynden under et pressemøte fredag morgen.

– Han har vært villig til å forklare seg for politiet. Han erkjenner ikke straffskyld for drap, men knytter seg til den situasjonen der Janne Jemtland døde, sier politiadvokaten.

Politiet har så langt ikke opplyst noe om hva dødsårsaken er.

Klar teori

– Politiet har en drapsteori og en klar teori om hva som er skjedd, sier van der Eynden, men sier politiet vil være tilbakeholden med å gi detaljerte opplysninger i saken.

– Det er andre hensyn å ta her også. Først og fremst hensynet til de pårørende og etterlatte. Dette er en tragisk sak med uante konsekvenser for de etterlatte, sier politiadvokaten som understreker at domstolen har fått innsyn i bevisene som ligger til grunn for å sikte ektemannen.

36 år gamle Janne Jemtland ble funnet død i Glomma lørdag. Politiet fortalte fredag at det var opplysninger fra den siktede ektemannen som førte til at kvinnen ble funnet ved Eid bru i Våler.

– Vanskelig sak

Paret hadde vært på romjulsfest om kvelden 28. desember og kom hjem ut på natta den 29. desember. Det siste sikre observasjonen av Janne Jemtland politiet har visst om, er ved 2-tiden om natten.

Noen timer senere, ved 5.50-tiden, blir telefonen hennes registrert av en basestasjon i Brumunddal. I dagene etter finner politiet to blodspor som DNA-testes til å stamme fra kvinnen, ikke langt fra hverandre, men 11 kilometer fra parets eiendom. Hva disse sporene skyldes, har politiet så langt ikke gitt noen forklaring på.

Fredag 12. januar, dagen før den døde ble funnet, var ektemannen blitt pågrepet etter at politiet startet kriminaltekniske undersøkelser på familiens eiendom i Brennliroa på Veldre nord for Brumunddal. Mandag ble 46-åringen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt isolasjon de to første ukene.

I dagene etter fengslingen har han vært gjennom flere avhør med etterforskerne fra Kripos som bistår det lokale politiet i etterforskningen.

– Dette er en vanskelig sak, en omfattende sak. Derfor får vi fortsatt bistand fra Kripos, og det vil vi få så lenge det er behov for det. De bistår oss med taktisk etterforskning, analyse og videre avhør, sier André Lillehovde van der Eynden.

