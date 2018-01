Åpen strid om Giskes sentralstyreplass

Rævafotball for framtida i flott digital ordbok for alle

Saken oppdateres.

Mandagens landsstyremøte i Arbeiderpartiet blir et oppvaskmøte uten sidestykke i Arbeiderpartiets historie.

Jons Gahr Støre må svar på hvorfor han ikke ventet på at Trond Giske ble friskmeldt før han avsluttet varslersakene.

Det er totalt ulike syn på om hvorvidt Trond Giske fortsatt skal være medlem av partiets sentralstyre.

Kritikk fra Trøndelag

Varslersakene mot Trond Giske splitter Arbeiderpartiet. Torsdag sluttet en rekke Ap-topper i Trøndelag – partiets største fylkeslag - seg til kritikken fra Trond Giske og hans advokater.

I sterke ordelag kritiserte advokatene Frode Sulland og Christopher Hansteen partiledelsen for å ha konkludert i varslersakene «uten å ha hørt Giskes versjon».

Partilederen reagerer selv sterkt på denne kritikken:

­- Jeg reagerer på det inntrykket som forsøkes skapt av at vi ikke har lyttet til Giskes versjon. Jeg har brukt langt mer tid på Giske og hans versjoner enn på de enkelte varslerne, sa Støre på radioprogrammet Politisk kvarter fredag morgen.

Han mener Giskes advokatene resonnerer «som om vi er en domstol».

- Vi er ikke det. Vi er en organisasjon med et regelverk, og dette er det ledelsens ansvar å sørge for blir respektert. Og hvis det brytes, må vi reagere. Det har vi gjort, sa Støre.

Misnøye i LO-systemet

Reaksjonene i partiet på partiledelsens Giske-konklusjoner og Giskes frontalangrep på Støre er ulike.

- Det er rystende om det stemmer at Støre har konkludert uten å vente på Trond Giskes tilsvar, utalte fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik torsdag kveld.

Andre steder i partisystemet er man mer kritisk til at Giskes resolutte bruk av advokater mot partiledelsen. Drømmen om å få avsluttet «Giske-bråket» til fordel for normalt politisk arbeid, brast for mange torsdag kveld, blir det beskrevet for Adresseavisen.

I LO-systemet har man så langt manøvrert på gummisåler i varslingssaken mot «sin mann» Giske.

Men Adresseavisen er kjent med at man i deler av LO-systemet skal ha reagert svært negativt på Giskes advokatløp torsdag kveld, der den tidligere LO-advokaten Christopher Hansteen frontet kritikken mot partiledelsen.

Fortsette i sentralstyret

Mandag samler partiet seg til landsstyremøte på Gardermoen. Der vil det også bli åpen kamp om Giskes plass i Arbeiderpartiets mektige sentralstyre.

I Trøndelag er beskjeden krystallklar:

- Trond Giske har selv trukket seg som nestleder i partiet, men ikke som sentralstyremedlem. Arbeiderpartiets vedtekter er styrende for hvordan vi velger vår partiledelse, inkludert sentralstyre. Trond er valgt av landsmøtet som en av 21 medlemmer til sentralstyret, sier fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Ap.

Adresseavisen vet at Mevassvik har støtte fra flere sentralstyremedlemmer i dette.

Andre mener dette er å snu saken på hodet.

Har bestemt seg

Folk med lang fartstid og bred organisasjonserfaring mener at de som hevder at Giske kan fortsette som sentralstyremedlem, ikke helt har forstått situasjonen.

– Du kan ikke trekke deg fra et landsmøtevalgt verv som nestleder og forlange å få fortsette i et annet. Det er ikke opptil landsstyret eller sentralstyre å velge medlemmer i sentralstyret. Det er landsmøtets jobb, sier et medlem av sentralstyret til Aftenposten.

Partileder Jonas Gahr Støre mener saken er avklart og at Giske ikke kan sitte i sentralstyret lenger:

- Det skal vi diskutere på mandag. Jeg mener det er rimelig avklart. Når du har trukket deg som nestleder, så er det i den funksjonen du har sittet i sentralstyret, sa Støre hos NRK fredag morgen.

På spørsmål om han har bestemt seg, svarer Støre slik:

- Ja, jeg har en klar mening om det. Men han har vært sykemeldt og ikke deltatt i sentralstyret, så dette har ikke vært det viktigste temaet for meg å ta tak i.

Ulike versjoner

Da Giske søndag 7. januar trakk seg som nestleder, gjorde han et stort poeng av at det ikke skjedde etter press fra partileder Jonas Gahr Støre.

For Giskes støttespillere var det viktig at den tidligere nestlederen sto frem som den som løste en floke for partiet.

Inntrykket av den handlekraftige Jonas Gahr Støre som ryddet opp, skulle svekkes.

Men det var partileder Jonas Gahr Støre som på sentralstyremøtet 8. januar fikk full tilslutning for å være den som konkluderte i varslersakene.

Alarmen i Giske-leiren gikk onsdag ettermiddag. Da meldte Adresseavisen at Ap-ledelsen kun var kort tid unna «å lukke sakene» mot ham - og at konklusjonen ville bli at Giske «har brutt interne regler og retningslinjer».

Få minutter etter at Ap torsdag kveld sendte ut pressemeldingen der det ble konkludert med at Giske har brutt partiets vedtekter, slo Giske tilbake gjennom sine advokater.

De sådde tvil om hele prosessen rundt beslutningen partilederen har tatt og om alle varslene er korrekte.

Kilder tolker dette som at Giske er opptatt av å så tvil om hele prosessen, og at han nå fører kamp for sitt renommé og politiske liv.

