Ja til medisinen som koster én million kroner per dose

Ja til medisinen som koster én million per dose

Svak skyting spolerte medaljesjansene for Marte Olsbu

SAS fjerner bagasjefordeler for bonuspoengkunder

Her trener friskmeldt Schmid: – Fortsatt usikker

Denne ringen kan bare et fåtall bære

Hva funker best - billigbørstene eller tannkostene som koster mer?

Medaljen glapp – men dette var et plaster på såret for Olsbu

Fortalte politiet at han hadde drept moren med øks i Bergen

Bendtner må stå over kamper

20-åring dømt for uaktsomt bildrap på mopedfører

Fortalte politiet at han hadde drept moren med øks i Bergen

FFO sjokkert over at Spinraza innføres bare til barn

Skudd avfyrt under kioskran i Alta

Skudd avfyrt under kioskran i Alta

Saken oppdateres.

Avgjørelsen ble tatt i Beslutningsforum for nye metoder mandag. Spørsmålet om innføring av legemiddelet nusinersen (Spinraza) – med en opprinnelig pris på 1 million kroner per dose – var til behandling for fjerde gang.

– Vi er glade for at denne vanskelige saken har fått en positiv beslutning. Det har vært krevende for pasienter, pårørende, oss i beslutningsforum og også andre involverte, sier leder Lars Vorland i Beslutningsforum.

Før møtet hadde myndighetene kommet med et motbud til produsenten Biogen. Saken var eneste tema for telefonmøtet i Beslutningsforum for nye metoder.

Da medisinen ble vurdert første gang i oktober i fjor, ble avslaget begrunnet med at prisen var «uetisk høy».