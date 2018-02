Har du slike sedler liggende? Da bør du bruke dem opp nå

Elsket du «Fifty Shades of Grey»-bøkene? Her har du fem boktips

Saken oppdateres.

30. mai 2018 blir de gamle 100- og 200-kronerssedlene ugyldige. Det innebærer at du ikke lenger kan bruke dem som betalingsmiddel i butikken etter denne datoen. Norges Bank opplyser at man bør sørge for å bruke slike sedler som betaling i butikken, eller sette dem inn på bankkonto, før 31. mai i år. Etter dette er det kun Norges Bank som har plikt til å veksle slike sedler, i minst ti år, skriver Aftenposten.no.

Dermed er det en god idé å ta en titt i lommebøker og sparebøsser for å veksle inn utgående sedler i tide.

Nye 100- og 200-kronesedler har vært i sirkulasjon fra 30. mai 2017, som de første i en utskiftning av alle de norske seddelsortene. De øvrige tre valørene skal nå skiftes ut etter tur.

Nye 50 og 500-kronerssedler kommer i siste kvartal i 2018. Etter år senere blir de gamle sedlene ugyldige.

Nye 1000-kronerssedler kommer i siste kvartal i 2019. Etter år senere blir de gamle tusenkronesedlene ugyldige.

Dette er de nye sedlene

Utgangspunktet for utskiftningen av alle de norske seddeltypene var behovet for sikrere sedler, med mer avanserte sikkerhetselementer, for å forhindre moderne metoder for falskneri.

Havet ble valgt som gjennomgangstema, og de gamle portrettene av sentrale personer i norsk historie blir erstattet av maritime ikoner. Hver av valørene skal vise ulike aspekter av havets betydning for Norge og norsk nærings- og velferdsutvikling. En lundefugl øverst i høyre hjørne fungerer som vannmerke på alle valørene.

Forsidemotivene er basert på et designforslag fra Metric Design og Terje Tønnessen, som til daglig jobber som designer i Aftenpostens A-magasinet. Sedlene forteller om sentrale trekk i norsk maritim historie. Sedlenes grafiske motiver på baksiden er basert på forslag fra Snøhetta.

50-kronersseddelen (kommer i 4. kvartal 2018) har et fyr som hovedmotiv. Fyret tar utgangspunkt i Utvær fyr i Solund kommune, det vestligste punktet i landet. På baksiden er det avbildet en grafisk fremstilling av lyssignalet fra et fyr. Temaet for seddelen er «havet som bringer oss sammen».

100-kroneseddelen (i sirkulasjon fra 31. mai 2017) har Gokstadskipet, Norges største bevarte vikingskip, som hovedmotiv. Det grafiske motivet på baksiden viser et lasteskip i horisonten. og temaet er «havet som bringer oss ut i verden».

200-kroneseddelen (i sirkulasjon fra 31. mai 2017) viser en torsk på fremsiden. På baksiden ser man en fiskebåt i horisonten. Temaet for seddelen er «havet som gir oss mat».

500-kroneseddelen ( kommer i 4. kvartal 2018) har avbildet redningsskøyten RS 14 «Stavanger», designet av båtbyggeren Colin Archer. Bak skimter man en oljeplattform. Temaet er «havet som gir oss velferd».

1000-kroneseddelen er planlagt utgitt i siste kvartal av 2019. Motivet er en bølge på åpent hav, som skal illustrere havet både som motkraft vi bryner oss på og som drivkraft som bringer oss fremover. Den grafiske baksiden fremstiller åpent hav, og temaet for seddelen er «havet som bringer oss videre».

