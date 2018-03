Tre personer pågrepet etter skyting i Oslo

To RBK-spillere får 2-er på børsen etter tapet: «Han er for grønn foran eget mål»

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 0.20-tiden natt til mandag, opplyser operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi fikk melding fra flere personer som fortalte at de hadde hørt skudd og sett to biler kjøre fra stedet. En av våre patruljer så og stanset en bil som passet til en av beskrivelsene. Der fant vi et skytevåpen og pågrep de tre personene i bilen, forteller Aune. Bilen ble stanset i St. Hallvards gate i Oslo sentrum.

Senere opplyser hun at det er funnet ytterligere ett skytevåpen i bilen, men vil foreløpig ikke si noe nærmere om våpnene. Politiet ser fortsatt etter den andre bilen.

Aune sier tegn på å stedet tyder på at det er avfyrt skudd, men hun kan foreløpig ikke si hvor mange skudd det er snakk om.

– Vi har krimteknikere på stedet, og de er i ferd med å gjøre sine undersøkelser, opplyser Aune ved 3.45-tiden.

– Vi vet ikke hva som er bakgrunnen for skytingen, men vi har opplysninger som tilsier at det muligens er to personer som har skutt mot hverandre, sier hun og understreker samtidig at det ikke er funnet noen skadde etter hendelsen.

Føreren av bilen som ble stanset i St. Hallvards gate mistenkes for å ha kjørt i påvirket tilstand. Utover det ønsker ikke Aune å gå ut med nærmere detaljer om pågripelsene.