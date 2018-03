Giske mener Ap bør snu om Acer

Talent var i RBKs søkelys – signerte for Eliteserie-konkurrent

Her er sju ting du må vite om Acer

Paret valgte å rive den gamle hytta til fordel for en ny og moderne: – Enten liker folk hytta, eller så synes de den ligner på en garasje

Denne lastebilen hadde 5,1 tonn for mye i lasten

Studie: – Kvinnelige soldater tåler ekstrem belastning minst like godt som menn

Nettet lå nede – ingen tentamen for Oslo-elever

Libanon-veteraner får medalje for innsatsen

To pågrepet i forbindelse med mistenkelig dødsfall på Kongsvinger

Paret valgte å rive den gamle hytta til fordel for en ny og moderne: – Enten liker folk hytta, eller så synes de den ligner på en garasje

Denne lastebilen hadde 5,1 tonn for mye i lasten

Saken oppdateres.

– Etter mitt syn er energipolitikken et område hvor vi har viktige nasjonale interesser å ivareta, og hvor en energiunion i EU kan passe dårlig for oss. Derfor stemte jeg mot å gå inn i dette, og at vi avventer og ser hvordan energiunionen blir, skriver Giske i en tekstmelding til Trønder-Avisa.

Det var da Arbeiderpartiets stortingsgruppe i skyggen av Listhaugs avgang tirsdag morgen diskuterte Acer-saken på nytt, at Giske tok side med fagbevegelsen, flere fylkeslag og en lang rekke Ap-ordførere.

Ikke beroliget

Overfor Trønder-Avisa uttaler Giske at han er motstander av tilslutning til Acer og den tredje energimarkedspakken. Den tidligere nestlederen og EU-motstanderen er ikke beroliget av forsikringene som har kommet fram.

– Flertallet har stilt mange betingelser, som er viktige og som jeg støtter, men jeg er urolig for hvordan dette blir i fremtiden. Full norsk styring over kraftpolitikken er blant annet svært viktig for en god industripolitikk, framholder Giske overfor avisa.

Arbeiderpartiets landsstyre sa i forrige uke et betinget ja til norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer. Tirsdag ble forsøk på å få utsatt saken avvist av flertallet i stortingsgruppa og alt tyder på at Ap vil stemme med regjeringspartiene og MDG når saken avgjøres i Stortinget torsdag.