Solberg varsler at tiden for nye, dyre løfter er over

Erna: - Tiden for nye, dyre løfter er over

Saken oppdateres.

Solberg viste til at perioden der vi stadig kan fase inn mer oljepenger i statsbudsjettene, raskt går mot slutten.

– Og nå må dere stålsette dere: Vi politikere må ta inn over oss at handlingsrommet fremover er begrenset, sa Solberg til Høyres landsmøte.

Advarte

Hun fortsatte med en advarsel:

– Ser vi noen år fremover, så er vi faktisk på minussiden hvis vi ikke lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet og øke effektiviteten. Og da, kjære venner, er det slik at nye, dyre løfter er et dårlig bidrag til et bærekraftig velferdssamfunn, sa Solberg.

Løfter binder

Partilederen innrømmet at hun er klar over at mange kommer til landsmøtet for å kjempe for sin sak. De fikk klar beskjed om at partiet ikke starter på null. Det er allerede gitt kostbare løfter om mer vei, mer til Forsvaret, skole, politi og helse. I tillegg er Høyres svar ikke å øke skattene.

– Skal vi love mer på ett område, så betyr det at vi må gjøre mindre på andre områder, konkluderte statsminister Solberg.

Se helheten

Hun understreket at Høyre skal se helheten i politikken og alltid ha med seg generasjonsperspektivet.

– Den gode nyheten er at å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, kan løses. Den dårlige er at det ikke løser seg selv, minnet partilederen om.