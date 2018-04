Navarsete: – De ville minne meg på at jeg var en dritt

Saken oppdateres.

Det var ti menn til stede under den famøse hytteturen på Storlien i 2016, åtte av dem var sentrale Sp-politikere, ifølge VG.

Meldingens innhold fikk Navarsete, som da var Sp-leder og nå er partiets forsvarspolitiske talsperson, til å melde fra til partiledelsen. Som følge av varslingen undersøkte ledelsen saken, uten at den ble oppklart.

Navarsete sier at denne mannsgruppen spilte en ganske avgjørende rolle i maktkampen i Sp som førte til at hun måtte gå av som leder.

– Dette var ikke mine venner og støttespillere. Jeg opplevde det som at de bare ville minne meg på at jeg var en dritt.

Hun mener det seksuelle med meldingen gir det en annen valør.

– Det blir en intimidering, mer påtrengende, slemmere. Og det er vel meningen også. Du skjønner at her har du vært et tema, og det har ikke vært på en hyggelig måte. Jeg har hørt at jeg har vært omtalt svært negativt i dette miljøet på andre fester også, sier hun.

Flere av mennene som var med på hytteturen har overfor avisen nektet for at det var dem som sto bak meldingen, og ber den skyldige melde seg. Ola Borten Moe, som også var til stede, sier han forstår at Navarsete synes det er en belastende melding.

– Jeg er ikke i tvil om at den har påført henne smerte over lang tid, både på grunn av meldingens innhold, men også på grunn av settingen.

Liv Signe Navarsete sier saken kunne ha blitt ryddet opp i med en gang, men at de involverte beskytter hverandre.