Ola Borten Moe fratrer som Sp-nestleder

Saken oppdateres.

Moe er første nestleder i Senterpartiet. Han fratrer partivervet inntil sexmelding-saken er løst.

– Det er en dypt beklagelig melding Liv Signe Navarsete selvsagt ikke skulle hatt. Nå handler dette også om hvilke muligheter jeg har til å fylle tillitsvervet som nestleder i Sp, og per nå er det umulig, sier Moe til NRK.

Fakta Disse var med på hytteturen: * 1. nestleder i Sp Ola Borten Moe * Fylkesleder og fylkespolitiker Tomas Iver Hallem * Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes * Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram * Spesialrådgiver i Senterpartiet Jostein Grande * Tidligere statssekretær, nå direktør for samfunnskontakt i Sparebank 1, Morten Søberg * Tidligere statssekretær for Liv Signe Navarsete i kommunaldepartementet og tidligere leder i Senterungdommen, Erlend Fuglum * Sps fylkessekretær Rune Hjulstad. * De to siste deltakerne var Jarle Holberg og Kristian Skinderhaug.

Han var med på hytteturen da det ble sendt en grov og eksplisitt tekstmelding til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. Verken han eller de ni andre deltakerne på turen har tatt ansvaret for å ha sendt meldingen.

Moe finner det umulig å fungere som nestleder så lenge spørsmålet om hvem som sendte meldingen er ubesvart – fordi det skapes så mye tvil, usikkerhet, beskyldninger og rykter.

– I denne perioden der alt handler om å finne ut hva som skjedde på denne hytteturen der jeg deltok, er det krevende for meg å være sentral tillitsvalgt. Jeg håper inderlig at saken blir løst, og at vi kan komme tilbake i normal gjenge, men inntil videre er det der saken står, sier Moe.