Brende handlet på egen hånd i Frode Berg-saken

Kilder i departementet sier til Aftenposten at man hevet litt på øyenbrynene da Brende 10. april sto fram i NRK og fortalte at han hadde tatt opp Frode Bergs situasjon med Lavrov.

Etter det avisen får opplyst, var ingen i UD på forhånd orientert om at Brende ville gjøre dette. Departementet har vært svært tilbakeholdne med å kommentere saken og har understreket at de gir Berg konsulær bistand.

Brende fortalte etter møtet at Lavrov hadde lovet å se på den fengslede nordmannens sak.

– Sergej Lavrov sa til meg: Børge, jeg lover at jeg skal se på denne saken og sette meg inn i den. Det var noe jeg satte pris på, sa Brende.

Departementets pressetalsperson Frode Overland skriver i en epost til avisa at UD var kjent med hans besøk, men ikke var involvert utover det.

– Brende var i Moskva utelukkende i kapasitet av sin stilling i World Economic Forum, skriver han.

Kilder i UD mener at det «neppe har gjort mye fra eller til» for Frode Berg at Brende tok opp saken. Men at det hadde vært en fordel om Brende, som nylig avgått utenriksminister, hadde tatt dette opp med sine gamle kolleger.

Børge Brende innrømmer at han handlet på egen hånd.

– Jeg tok på eget initiativ opp saken til Frode Berg, på bakgrunn av hans humanitære situasjon, med Sergej Lavrov og med presidentens administrasjon. Mitt eneste anliggende var og er den vanskelige situasjonen for Berg og hans familie, skriver Brende i en melding til Aftenposten.

Møtet med Lavrov fant sted 10. april, bare tolv dager før Frode Bergs advokater opplyste til Dagbladet at Berg arbeidet for norsk etterretningstjeneste.