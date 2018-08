Erna Solberg: Per Sandberg brøt reglene under Iran-ferie

Saken oppdateres.

– Per Sandberg brøt regelverket, og han har forstått at det har vært et brudd, sier statsminister Erna Solberg (H) om fiskeriministerens reise til Iran.

– Jeg har snakket med Per Sandberg. Han har reist til Iran på et tidspunkt før han hadde rapportert om det til Statsministerens kontor. Han ga først beskjed på sin dag to at han var i Iran. Jeg har lyst til å si at det er et brudd på regelverket vi har om at statsrådene skal være tilgjengelige til enhver tid. Men det har vært mulig å komme i kontakt med ham, sier Solberg.

Hun legger til at Sandberg har erkjent at regelverket er brutt. Samtidig har hun fortsatt tillit til sin statsråd og sier at det er lov å gjøre feil.

Solberg legger til at det ikke er noe ved Sandbergs reise som forandrer Norges forhold til Iran.

Sandberg har tidligere forklart at han reiste til landet på ordinært turistvisum. Sandberg har tidligere understreket at Iran-turen var en privat feriereise. Han reiste sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes. Tirsdag bekreftet Sandberg overfor TV 2 at de to er kjærester.