NRK-sjefen ansatte ekskollega uten utlysning

Duckert var Eriksens stedfortreder da han var ansvarlig redaktør i Dagbladet. De to har også jobbet sammen i NRK tidligere, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen reagerer journalistlaget i NRK på at stillingen, som innebærer at kringkastingssjefens stab øker med en halv stilling, ikke ble utlyst.

– Vi tror det er klokt å lyse ut slik at man er sikker på at man får de beste kandidatene. Det er minst like mye av hensyn til de som får jobben, så alle vet at det har vært en god og ryddig prosess, sier leder Richard Aune i NRKs Journalistlag. Klubbens syn er formidlet til toppsjefen.

Eriksen er veldig glad for å ha Duckert med på laget og synes det er greit at jobben hun har fått, ikke ble lyst ut.

– Denne stillingen er i min stab, da tenker jeg at det kan være greit. Hege Duckert har vært ansatt i NRK i nærmere ti år. Hun sa fra seg stillingen som kulturredaktør mens hun hadde permisjon, men er selvsagt fortsatt fast ansatt i NRK, sier han, men understreker at standpunktet ikke handler om tvil om Duckerts kvalifikasjoner.