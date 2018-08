Kontrollkomiteen ber Solberg om svar om Sandbergs mobilbruk

Elsparkesykkelen må hackes for å gå sakte nok for nordmenn

Saken oppdateres.

En enstemmig komité ble under et møte tirsdag enige om å sende ni spørsmål om Sandberg-saken til Statsministerens kontor.

Komiteen vil blant annet ha svar på hvilke faglige vurderinger regjeringen har innhentet fra sikkerhetsmyndighetene i tilknytning til Per Sandbergs reiser til Iran og Kina, og hvilke tiltak statsministeren vil iverksette for å hindre lignende sikkerhetsbrudd i fremtiden.

Komiteen stiller også spørsmål knyttet til flere statssekretærers reiser til høyrisikoland, der det er avdekket at også tok med seg jobbtelefonen.

LES OGSÅ: Sandberg: - Jeg fikk valget mellom å fortsette som statsråd eller være kjæreste med Bahareh

Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister tidligere denne måneden etter at det ble kjent at han mot regelverket tok med seg jobbtelefonen på en privat feriereise til Iran.

– Komiteen har blitt enige om å sende noen oppfølgingsspørsmål i saken. Nå er det mange spørsmål som allerede er blitt stilt fra Stortingets side og blitt besvart, men vi har i dag diskutert oss gjennom og blitt enige om en rekke spørsmål som skal stilles i den saken, uttalte komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) på vei ut av møtet.

LES OGSÅ: Sandberg satser på piggdekk-eksport til Iran og festival i Oslo: – Vi skal tjene penger som gress

– Vi er ikke opptatt av Per Sandberg i seg selv, men har spurt om oppfølgingen av sikkerheten fra regjeringens side på bakgrunn av Per Sandberg-saken, understreker Andersen.

– Vi vil vite hvilke rutiner vi har, slik at ikke andre land kan få innsyn i dokumenter som er interessante for dem. Det går ikke bare på Norges sikkerhet, men på dokumenter som går på Norges handelsposisjoner og andre dokumenter som en statsråd kan ha i dag på telefonen, med dagens telefonteknologi. Det kan være for eksempel være bakgrunnsnotater før samtaler med andre land, som er interessant informasjon for de landene, utdyper han.

Han sier det er altfor tidlig å si om komiteen kommer til å åpne sak.