Per Sandberg skal jobbe med sjømatnæring og eksport i Bahareh Letnes' selskap

Saken oppdateres.

Det er DN som skriver dette i en nyhetssak fredag.

29. august sendte tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) et skjema til Karantenenemnda om at han skal få seg ny jobb. Dette opplyser Karantenenmnda til DN.

Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet.

«Sjømatnæring og teknologi»

Jobben Sandberg har meldt inn er i selskapet til kjæresten hans, Bahareh Letnes.

I følge DN har eksministeren meldt inn virksomheten i selskapet som: «Selskapet skal/driver konsulentvirksomhet innen markedsføring, rådgivning og publikasjoner innenfor et bredt spekter av næring/politikk. Herunder særlig norsk sjømatnæring/teknologi. Samboer driver selskap med sikte på handel, på bred basis».

Den avgåtte statsråden beskriver også hva han skal drive med i selskapet.

«Forhandlinger med ulike interesser for kontrakter, prosjekter knyttet til salg, markedsføring i inn- og utland. Forespørsler om foredrag, særlig knyttet opp mot fiskeri- og havbruk».