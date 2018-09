Rapport: Yngre kvinner vil ha færre barn

Det gikk opp for meg at jeg var rasist «by culture»

Saken oppdateres.

– Når kvinner øker inntekten, øker det også sannsynligheten for at de ønsker seg barn. Fulltidsarbeidende kvinner vil bli mødre, men de vil ikke ha så mange barn. Det holder med to, sier forsker Marte Strøm tilVG.

Rapporten fra Institutt for samfunnsforskning er utarbeidet av Strøm og kollegaen Sara Cools. De har analysert hvilken betydning økonomi og arbeidssituasjon har på beslutningen for når og hvor mange barn kvinner får.

Undersøkelsen viser at 30-åringer ønsker seg 2 barn i snitt, mens de 50 år gamle kvinnene mener 2,37 er optimalt.

– Men vi vet ikke om 30-åringene vil endre oppfatning med tiden, sier Strøm.

Forskerne tror høy og lang utdannelse og at flere jobber fulltid kan være en av årsakene. Samtidig viser undersøkelsen at egen inntekt er viktig for kvinner som velger å få barn, i motsetning til tidligere da valget for det meste var basert på mannens inntekt, påpeker Strøm.

Undersøkelsen er basert på 3.080 spurte personer og registerdata som forteller om inntekt og ansettelse.

I fjor ble det født 56.600 barn i Norge, 2.300 færre enn året før. Det samlede fruktbarhetstallet på 1,62 barn per kvinne er det laveste som er målt noensinne.