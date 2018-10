Solberg vil forhandle med KrF om endringer i abortloven

Ole Martin fikk høre at han var for tynn - nå er han Norges sterkeste mann

Høyre-lederen åpner for å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort, og er også åpen for endringer i bestemmelsen som gir rett til abort etter 12 uke for foster med alvorlig sykdom, for eksempel Downs syndrom, skriver VG.

Invitasjonen fra statsministeren kom kort tid etter KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstads utspill om at partiet bør ha abortendringer som et sine viktigste krav i eventuelle regjeringsforhandlinger, enten det blir med de borgerlige eller Ap og Sp.

Krevende og viktig

– Dette er temaer som er krevende i Høyre, men vi er klar over at dette er viktige saker for KrF, sier Solberg til VG.

– Dersom KrF konkluderer med at de vil forhandle for å komme inn i regjeringen, må de også få sette et verdi-preg på en felles plattform med saker som er viktige for dem, legger hun til.

– Skal vi gjøre endringer i abortloven, må vi samtidig sørge for at kvinner får abort der fosteret ikke er levedyktig, og at det fortsatt skal legges vekt på kvinnens livssituasjon hvis hun får ansvar for et barn med ekstra utfordringer. Disse hensynene må veies opp mot hverandre, uttaler hun videre.

Rammene fast

Venstre-leder Trine Skei Grande er ikke like entusiastisk for å åpne en diskusjon om abortloven.

– For Venstre ligger prinsippet om kvinners rett til selvbestemt abort og rammene rundt abortloven fast, sier hun i en SMS til NTB.

Grande legger til at Venstre ikke har for vane å forhandle i mediene, verken med KrF eller andre partier.

– Det gjorde vi heller ikke før forhandlingene om Jeløy-erklæringen, sier hun.

– Historisk mulighet

Ropstad gikk ut i flere medier torsdag ettermiddag og uttalte at KrF nå har en unik og mulighet til å få gjennom sine abortkrav.

– KrF har nå en historisk mulighet til å avgjøre hvem som blir statsminister, men vel så viktig er hvilket politisk gjennomslag vi kan få. Kampen mot sorteringssamfunnet er en av de viktigste sakene for KrF, og jeg mener vi nå har en historisk mulighet til å gjøre viktige endringer i kampen mot sorteringssamfunnet, sier Ropstad til NTB.

Å si nei til tvillingabort, som innebærer å få fjerne ett eller flere av fostrene ved flerbarnsgraviditet, samt å fjerne adgangen til abort etter uke 12 ved sykdom hos fosteret, bør være krav fra KrF inn i eventuelle regjeringsforhandlinger, sier Ropstad.

Ap sier nei

Ropstad er samtidig klar på at han mener partiet må gå til høyresiden for å ha en sjanse til å få gjennom kravene. Til Dagen sier Ropstad at han tror det blir ekstremt vanskelig å bli enige med venstresiden om abort.

Arbeiderpartiet avviser KrF-nestlederens krav om endringer i abortloven.

«Vi er mot å innskrenke kvinners rett til abort. Så vidt meg bekjent, er det ikke flertall for å fjerne denne paragrafen på noen side i politikken. For øvrig forholder vi oss til at det nå foregår en intern prosess i KrF, og at vi sitter i opposisjon. Det er ikke naturlig for Arbeiderpartiet å ha en hypotetisk regjeringsforhandling parallelt med KrFs interne diskusjon», skriver Ap-nestleder Hadia Tajik i en epost til VG.

Ropstad står steilt mot sin egen partileder Knut Arild Hareide i synet på om KrF bør gå i regjering med den borgerlig regjeringen eller med Ap og Sp. Partiet skal ta sitt veivalg under et ekstraordinært landsmøte 2. november, og begge sider i det sterkt splittede partiet mobiliserer nå kraftig for å vinne flertall for sitt syn.