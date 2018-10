Sandberg: – Vi er ikke blitt truet av iranske myndigheter

Saken oppdateres.

Sandberg og Letnes var lørdag tilbake i Iran, og de fikk problemer i passkontrollen på flyplassen utenfor Teheran, skrev Dagbladet tirsdag. Ifølge avisen sa Sandberg at de oppfattet det slik at Letnes, som både har norsk og iransk statsborgerskap, nærmest fikk husarrest og utreiseforbud.

Dette tilbakeviser nå Sandberg i en pressemelding gjennom Juritzen forlag.

– Helt feil. Verken Bahareh eller jeg er blitt truet av iranske myndigheter, slik Dagbladet skriver. Det er ikke riktig at vi på noen måte har trodd at vi er blitt ilagt husarrest eller utreiseforbud, sier Sandberg.

Ifølge Dagbladet fikk paret ordnet et møte med representanter fra presidentens kontor der det ble ryddet opp i misforståelsene. Sandberg sier imidlertid at det er riktig at det oppsto en situasjon på flyplassen, men den tidligere fiskeriministeren understreker at den ikke ble vurdert som truende.

– Tvert imot ble vi invitert til en to timer lang samtale med en representant for president Hassan Rouhani. De var interessert i å høre hvorfor min første reise til Iran skapte så mye bråk i Norge, og om dette var grunnen til at jeg valgte å gå av som fiskeriminister, sier Sandberg.

Sandberg legger til at artikkelen i Dagbladet er blitt lest i Iran, og at den førte til negative reaksjoner blant hans samarbeidspartnere.

Letnes og Sandberg er i Iran fram til søndag for å legge grunnlaget for varehandel mellom Norge og Iran. I et møte med rådgiveren for president Rouhani, Morteza Bank, som også er leder for Irans frihandelssoner, ble muligheter for norsk eksport av teknologisk utstyr og kunnskap knyttet til havbruk diskutert, forteller Sandberg.