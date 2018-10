Avis: Russiske ubåter og bombefly aktive langs norskekysten

Landslagsprofilen får kritikk for å ha spilt kamper under graviditeten

I går viste Nato frem sine militære muskler under DV-dagen på Byneset.

Samtidig varslet Russland for få dager siden overraskende at de vil øve med missiler utenfor kysten av Midt-Norge. Den russiske missiløvingen skal delvis foregå innenfor området der Nato-øvelsen Trident Juncture pågår. Mens norske myndigheter har lagt vekt på å avdramatisere den russiske aktiviteten, melder nettavisen aldrimer.no onsdag at store ressurser fra Nato nå er satt inn i jakten på minst to russiske ubåter. Ubåtene skal ifølge avisen oppleves som meget nærgående.

- Svært høy aktivitet

Norske og allierte patruljefly skal ifølge nettavisen de siste dagene ha gjennomført en rekke tokt for å forsøke å få kontroll på de russiske ubåtenes bevegelser. Aldrimer.no har også merket seg at ingen maritime patruljefly deltok under øvelsen på Byneset. Det er ikke kjent om Norge og Nato har lyktes med å avklare hvor mange ubåter som befinner seg utenfor norsk farvann. Aldrimer.no siterer en forvarskilde på at «det er et meget høyt aktivitetsnivå nå fra russisk side». Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) vil ikke kommentere opplysningene overfor aldrimer.no.

Også russiske bombefly beveger seg nå langs norskekysten. FOH bekrefter nå til aldrimer.no at to norske F-16 kampfly er på vingene for å identifisere to russiske fly på vingene utenfor norskekysten. Slike tokt er ikke uvanlige, og ifølge opplysninger i den russiske avisen tvzvezda.ru er det snakk om et planlagt tokt over nøytrale farvann.

