Familiens bistandsadvokat: Vil ikke betale løsepenger

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) forsvant fra hjemmet sitt i nærheten av Oslo om morgenen onsdag 31. oktober. Politiet tror 68-åringen ble tatt mens hun var på badet, ifølge Aftenpostens kilder.

Hagen er kona til investor Tom Hagen, som er på listen over landets rikeste personer. Det er fremsatt krav om løsepenger i kryptovaluta for kvinnen, men politiet har ingen mistenkte i saken. De har heller ikke mottatt livstegn siden hun forsvant for 71 dager siden.

Holden har ikke ønsket å kommentere saken før pressekonferansen klokken 14 onsdag.

Har fulgt råd om ikke å betale løsepenger

– Det er ingen tvil om at familien opplever bortføringen av Anne-Elisabeth som en grusom og umenneskelig handling. For familien har det vært – og er fortsatt – utrolig krevende og utmattende å være i en så uviss situasjon over så lang tid, sier Holden.

På spørsmål fra Aftenpostens reporter om Tom Hagen har gjort seg noen tanker om hvem som kan stå bak, svarte Holden:

– Dere kan være trygge på at mine klienter har endevendt sine liv for å tenke gjennom hvem som kan stå bak dette.

Politiet har per i dag ingen mistenkte i saken.

Ifølge advokaten har familien tiltro til at politiet etterforsker saken på best mulig måte. De føler seg ivaretatt, ifølge bistandsadvokaten.

– Familien har besluttet å følge politiets råd om ikke å utbetale løsepenger, sier han.

Ifølge Holden har familien fått et entydig råd fra fagpersoner i politiet, og det var vanskelig å «agere i strid med det rådet».

– Den vurderingen har vært særdeles krevende, sier han.

– Familien håper derfor at dagens offentliggjøring av saken vil bidra til at de kommer i kontakt med dem som har bortført Anne-Elisabeth, og at de får en bekreftelse på at alt står bra til med henne. Slik at de deretter kan starte en prosess med å få henne trygt hjem.

Vil ikke si noe om hendelsesforløpet

Holden avsluttet den korte uttalelsen med å be pressen og andre om å respektere familiens privatliv. Han ønsket ikke å svare på detaljerte spørsmål om sakens faktum og viste til at det er politiet som etterforsker saken. Han vil ikke si om det er innført sikkerhetstiltak mot Tom Hagen eller andre familiemedlemmer.

– Det er politiets ansvar å vurdere om faktiske opplysninger fra hendelsesforløpet bør offentliggjøres. Jeg kommer derfor ikke til å fortelle noe om hvordan Anne-Elisabeth ble bortført, om fremsatte krav eller kontakten med dem.

Holden er tilknyttet advokatfirmaet Hjort i Oslo, der han hovedsakelig jobber med strafferett. Han er mest kjent for å ha vært aktor under 22. juli-rettssaken.