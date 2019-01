Facebook tester ny tjeneste for tenåringer

Saken oppdateres.

Under en pressekonferanse tirsdag sa statsministeren at det denne gang ikke var plass til trøndere i hennes regjering.

- Nå har jeg hatt fem trøndere i min regjering gjennom denne perioden, så trønderne har vært godt representert, sa hun.

Hun viste til at Høyre ikke har gjort større endringer enn at de har tatt ut to statsråder - Barne- og likestillingsministeren og Utviklingsministeren, som de har gitt til KrF.

- Litt av bakgrunnen for at vi ikke gjør større utskiftninger, er de store endringene vi gjorde i porteføljen i fjor, som gjør at ganske mange statsråder i regjeringen har sittet relativt kort tid, sa statsministeren.

- Jeg er helt sikker på at jeg kommer til å høre mye fra trøndere, og vi har mange flinke trøndere i vårt parti. Ved nye vendinger og områder kommer vi helt sikkert til å finne nye trøndere å plassere godt i regjeringsapparetet, men jeg forstår skuffelsen. Samtidig har vi hatt fem ganske toneangivende trønderske statsråder i denne regjeringen fra den startet i 2013, sa Solberg.

Skrøt av Hoksrud

- Jeg er glad for å stå her og presentere en utvidet regjering, sa Solberg i starten av pressekonferansen.

Hun understreket at landet nå får en flertallsregjering, den første på borgerlig side siden 1985.

- Jeg mener det blir bra for beslutningskraften, sa statsministeren.

Hun trakk fram innsatsen til Bård Hoksrud, som går av som mat- og landbruksminister og takket for en «kort, men god periode».

- Han har bidratt til å knytte landbrukssektoren tettere til rovdyrforvaltningen, sa Solberg.

- Linda er tydelig og engasjert

Linda Hofstad Helleland går av som barne-, familie- og likestillingsminister.

- Linda er tydelig og engasjert, og hun er en modig politiker, sa statsministeren.

Hun trakk fram Hellelands arbeid med barnevernsreformen og tiltak mot kroppspresset mot unge, samt arbeid mot doping.

Helleland sa til sin arvtaker Kjell Ingolf Ropstad at hun var imponert over hans engasjement.

- Vi kan ikke få en bedre barne-og familieminister enn deg, sa den avtroppende barne- og familieministeren til den påtroppende.